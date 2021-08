Giá xăng dầu hôm nay 9.8.2021: Tuột dưới mốc 70 USD/thùng

Ngày 9.8, các hợp đồng dầu thô tiếp đà giảm hơn 1% sau khi mất 2% kết thúc phiên khuya 8.8. Theo đó, dầu WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 67 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 69,4 USD/thùng.

Các phân tích trên Reuters cho rằng, giá dầu tiếp tục đà giảm sâu, về mức thấp nhất trong 6 tháng, do đồng đô la Mỹ tăng giá và các nhà đầu tư đang lo ngại việc kiềm chế đại dịch mới tại châu Á, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc . Bùng phát dịch Covid-19 tại nhiều nơi ở Trung Quốc được dự báo có thể cản trở sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu trên toàn cầu. Các phân tích cho rằng, những hạn chế mới ở Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, là yếu tố chính “che khuất” triển vọng tăng trưởng nhu cầu trong thời gian tới. Biến thể Delta thực sự đang có ảnh hưởng rõ nét và nhà đầu tư thấy sự e ngại rủi ro ở nhiều thị trường, không chỉ dầu mỏ. Nhà phân tích Gordon Ramsay của RBC bổ sung, lo ngại về khả năng “xói mòn nhu cầu” dầu toàn cầu cùng với sự gia tăng của tỷ lệ nhiễm biến thể Delta đang khiến thị trường dầu biến động giảm.

Trong khi đó, ngày 8.8, Công ty dầu mỏ quốc gia Aramco của Ả Rập Xê Út báo cáo lợi nhuận quý 2 tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá dầu tăng, đạt 25,5 tỉ USD, tăng 288% so với mức 6,6 tỉ USD cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do thị trường dầu mỏ tăng trưởng mạnh và lợi nhuận từ hóa chất và sản phẩm lọc dầu tăng. Cũng theo Aramco, trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận ròng của công ty đạt 47,2 tỉ USD, tăng 103% so với 23,2 tỉ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Trong nước, ngày 9.8, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 20.498 đồng/lít, xăng RON95 21.681 đồng/lít, dầu diesel 16.375 đồng/lít, dầu hỏa 15.398 đồng/lít, dầu mazut 15.522 đồng/kg.