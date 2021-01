Giá xăng dầu năm 2021 vẫn còn bấp bênh

Lao dốc gần 23% trong năm 2020

Ngày 2.1, giá dầu Brent phiên đầu năm lùi 8 cent xuống 51,72 USD/thùng, hợp đồng dầu WTI tiến 2 cent lên 48,42 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, hợp đồng dầu Brent lùi 49 cent (tương đương 1%) xuống 51,14 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI tiến 12 cent (tương đương 0,25%) lên 48,52 USD/thùng.

Năm 2020, dầu Brent đã lao dốc 22,5%, dầu WTI cũng giảm 21,4% so với năm ngoái. Giá dầu trong năm 2020 đã chạm đáy vào tháng 4 khi nhu cầu nhiên liệu giảm vì dịch Covid-19 và cuộc chiến giá dầu giữa các ông lớn dầu mỏ Ả Rập Xê Út và Nga. Dầu WTI đã rớt mạnh xuống mức thấp kỷ lục - 40,32 USD/thùng, còn dầu Brent giảm xuống 15,98 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 21 năm qua.

Trong 2 tháng qua, giá dầu bắt đầu tăng nhờ thông tin vắc xin ngừa Covid-19 đã được tiêm tại một số quốc gia. Tuy nhiên, tin tức về việc biến thể mới được tìm thấy tại nhiều nước và gần đây là ở Trung Quốc và Mỹ đã và đang tiếp tục gây sức ép đến các hợp đồng dầu tương lai vào những ngày cuối năm. Các nhà phân tích tiếp tục đưa ra dự báo khá u ám về nhu cầu nhiên liệu trong năm nay. Trên Bloomberg, chuyên gia thị trường cho rằng, nhu cầu và giá dầu năm 2021 còn khá bấp bênh.

Chuyên gia năng lượng HIS Markit dự báo nhu cầu dầu toàn cầu có thể mất thêm 1 năm hoặc lâu hơn để trở lại mức trước đại dịch, vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Dự báo này khá trùng hợp với dự báo trước đó của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), rằng nhu cầu dầu năm tới chưa thể trở lại mức như trước khi bùng phát dịch Covid-19. Báo cáo thị trường dầu hàng tháng của IEA đầu năm cho thấy, nhu cầu nhiên liệu bay sẽ tiếp tục thấp, chiếm tối đa 80% (khoảng 3,1 triệu thùng/ngày) so với mức trước đại dịch. Tương tự, OPEC dự báo năm 2021 nhu cầu dầu giảm 410.000 thùng/ngày, xuống mức 95,89 triệu thùng/ngày so với mức dự báo hồi tháng 11 là 96,3 triệu thùng/ngày.

Nói về thị trường dầu thô năm 2021, Financial Times lưu ý một số yếu tố tác động đến nhu cầu và giá dầu. Thứ nhất, nhu cầu dầu sẽ tăng kỷ lục trong năm 2021 nhưng thấp đáng kể so với trước đại dịch. Đặc biệt, ngành hàng không còn bị nhiều sức ép và tiêu thụ nhiên liệu bay năm nay sẽ giảm 2,5 triệu thùng/ngày so với trước dịch. Bên cạnh đó, nhu cầu dầu vận tải đường biển giảm do sản xuất giảm, ngành vận tải sa sút. Thứ hai là đầu tư vào khai thác dầu lao dốc trầm trọng trong năm qua khiến hoạt động khoan dầu bị chậm lại trên toàn cầu trong năm nay. Thứ ba, Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể sẽ họp tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày, như vậy việc quản lý nguồn cung của thị trường vẫn còn phụ thuộc lớn vào OPEC+…

Trong nước cũng giảm 22%

Ở trong nước, năm 2020, giá xăng dầu biến động theo những đợt tăng giảm giá dầu của thế giới. Cụ thể, đối với xăng RON95, năm qua Việt Nam có 12 lần giảm giá, 9 lần tăng giá và 3 lần giữ nguyên. Giá xăng RON95 giảm hơn 22% trong năm, xuống 16.570 đồng/lít. Xăng E5 RON92 trong năm có 11 lần giảm giá, 9 lần tăng và 4 lần giữ nguyên. Mức giảm gần 22% xuống 15.510 đồng/lít.

Theo Bộ Tài chính , thu ngân sách từ dầu thô tính hết ngày 31.12.2020 đạt 34.400 tỉ đồng, bằng 97,7% so dự toán (hụt 800 tỉ đồng), nhưng tăng 1.900 tỉ đồng so với báo cáo Quốc hội.