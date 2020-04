Giá xăng dầu ngày 13.4: Leo dốc 6% ngày đầu tuần

Dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 thêm 1,31 USD (tương đương tăng hơn 5,7%) dừng mức 24,07 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 6 thêm 1,49 USD lên 30,31 USD/thùng, giao tháng 7 ở mức 33,33 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 5 thêm 1,27 USD (tương đương hơn 4%) dừng mức 32,75 USD/thùng, hợp đồng giao tháng 7 thêm 1,17 USD dừng mức 35,35 USD/thùng, giao tháng 8 lên 37,07 USD/thùng.

Kết thúc tuần giao dịch hôm thứ Sáu (10.4) giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex điều chỉnh giảm 1,9 USD (tương đương 9,3%) trong phiên, dừng mức 22,76 USD/thùng. Dầu Brent trên sàn London giao tháng 6 dừng mức 32,03 USD/thùng.

Theo Bloomberg, sau cuộc đua marathon kéo dài một tuần với các cuộc gọi song phương và hội nghị qua video của các bộ trưởng từ liên minh OPEC+ , một thỏa thuận cuối cùng đã xuất hiện để giải quyết tác động của đại dịch đối với nhu cầu dầu mỏ. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã gần như sụp đổ vào cuối tuần trước khi Mexico từ chối cắt giảm như yêu cầu đề ra và bỏ cuộc họp giữa chừng. Bloomberg cho hay, một cuộc “ngoại giao khẩn cấp” vào ngày cuối tuần có sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến tình thế thay đổi. OPEC+ sẽ cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức đề xuất ban đầu là 10 triệu thùng. Theo các điều khoản, A Rập Xê Út sẽ cắt giảm sản lượng dưới 8,5 triệu thùng/ngày cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2011…

Tạm kết thúc chiến tranh giá dầu với thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, một thông tin trên Reuters cho hay, các ngân hàng của Mỹ đang lo đối phó nguy cơ phá sản trong ngành năng lượng Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin ngày 11.4 cho biết một số ngân hàng của Mỹ, gồm JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co và Bank of America Corp đang trong tiến trình thiết lập các cấu trúc độc lập để trở thành các nhà điều tiết lĩnh vực dầu khí trên khắp nước Mỹ. Cách làm là có các công ty độc lập được ngân hàng lập ra, hỗ trợ ngân hàng để giữ lại tài sản năng lượng từ các công ty phá sản trong khoảng thời gian 1 năm, rồi bán lại với giá cao hơn khi ngành dầu mỏ thế giới phục hồi. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn đang còn ở phía trước.