Giá xăng dầu ngày 2.7.2020: Quay đầu giảm bất chấp cung giảm sâu

Sáng nay (2.7, giờ Việt Nam), dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 8 mất 21 cent, tương đương 0,53%, xuống 39,61 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 9 dầu Brent cũng sụt 21 cent, tương đương 0,5%, xuống 41,82 USD/thùng.

Ở trong nước, ngày 30.6 vừa qua, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,19% so cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức CPI tăng cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, CPI tháng 6 tăng 0,66% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu tăng cao 3 đợt liên tiếp sau chuỗi giảm kéo dài kể từ Tết Nguyên đán và giá thịt heo tiếp tục tăng trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua. Có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có CPI tháng 6 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 6,05% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 28.5 và 12.6 làm giá xăng, dầu tăng 14,24% (tác động CPI chung tăng 0,59%).