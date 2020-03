Giá xăng dầu ngày 28.3: Lao dốc tuần thứ 5 liên tiếp

Tính đến đầu giờ sáng 2 8.3 , theo giờ Việt Nam, trên sàn New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 đứng ở mức 21,84 USD/thùng, giảm 0,76 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 27.3, giá dầu WTI đã giảm tới 1,16 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5 đứng ở mức 24,95 USD/thùng, giảm 1,36 USD/thùng trong phiên và giảm tới 1,76 USD so với cùng thời điểm ngày 27.3.