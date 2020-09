Giá xăng dầu ngày 5.9.2020: Bay mất 7% trong tuần

Giá dầu giảm mạnh do thị trường lo ngại về triển vọng nhu cầu, cộng thêm đà sụt giảm của thị trường chứng khoán do nhà đầu tư bán tháo và đồng USD giảm mạnh so với các ngoại tệ khác. Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData trên MarketWatket cho rằng, do chịu sức ép của đồng USD, giá dầu bị cuốn vào "làn sóng tâm lý né tránh rủi ro" và bán tháo trên thị trường. Chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) - thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – đã tiến 0,4% trong tuần qua. Ngày 4.9, đồng USD đã tăng trở lại nhờ tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm 1,8% trong tuần này. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu mới là mối quan tâm chính, đẩy thị trường chao đảo phiên cuối tuần. Các nhà phân tích nhận định nhu cầu dầu thô tại Mỹ đang bị kìm hãm, nhu cầu tiêu thụ xăng cũng giảm mạnh, trong khi dự trữ lại tăng. Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4.9), hợp đồng xăng giao tháng 10 cũng rớt 2,3%.