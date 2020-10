Giá xăng giảm, giá dầu tăng

Tại quyết định điều hành giá xăng dầu vừa ban ra, Bộ Công thương cho hay, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27.10 tăng, giảm tuỳ loại. Cụ thể, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 44,934 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92), tức giảm 1,44 USD/thùng, tương đương giảm 3,11% so với kỳ trước; 45,875 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,11 USD/thùng, tương đương giảm 4,40% so với kỳ trước); 44,016 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 5,84 USD/thùng, tương đương tăng 1,34% so với kỳ trước); 42,141 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 0,795 USD/thùng, tương đương tăng 1,92% so với kỳ trước); 270,669 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 20,47 USD/tấn, tương đương tăng 8,18% so với kỳ trước).