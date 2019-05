Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít

Từ 16 giờ chiều nay, 2.5, giá xăng dầu lại tăng mạnh, cụ thể là mỗi lít xăng E5RON92 sẽ tăng thêm 985 đồng/lít;đồng, xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít.

Liên bộ Tài chính - Công thương vừa đưa ra quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ tính giá 15 ngày, kể từ 16 giờ hôm nay, 2.5.

Theo cơ quan quản lý, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 2.5 là 80,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 2,399 USD/thùng, tương đương +3,08% so với kỳ trước); 82,281 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,473 USD/thùng, tương đương +3,10% so với kỳ trước); 83,792 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,801 USD/thùng, tương đương +2,20% so với kỳ trước); 83,853 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,129 USD/thùng, tương đương +2,61% so với kỳ trước); 442,103 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 13,777 USD/tấn, tương đương +3,22% so với kỳ trước).

Do đó, cơ quan quản lý giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, đồng thời giảm chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 về 925 đồng/lít (kỳ trước chi 1.456 đồng/lít); xăng RON95 chi 283 đồng/lít (kỳ trước chi 743 đồng/lít).