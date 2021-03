Giá xăng tiếp tục tăng, từ 691 - 797 đồng mỗi lít

Cụ thể như sau: xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) tăng 3,89 USD/thùng, tương đương tăng 5,75% so với kỳ trước; xăng RON95 tăng 3,95 USD/thùng, tương đương tăng 5,7% so với kỳ trước; dầu diesel 0.05S tăng 1,86 USD/thùng, tương đương tăng 2,72% so với kỳ trước; dầu hỏa 0.05S tăng 1,59 USD/thùng, tương đương tăng 2,39% so với kỳ trước; dầu mazút 180CST 3.5S tăng 16,66 USD/tấn, tương đương tăng 4,49% so với kỳ trước.

Trước diễn biến đó, cơ quan quản lý quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức sau: xăng E5RON92 như kỳ trước với mức 2.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước chi 1.150 đồng/lít), dầu diesel ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước chi 850 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước chi 900 đồng/lít), dầu mazút ở mức 600 đồng/kg (kỳ trước chi 800 đồng/kg).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, liên bộ cho cho phép tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 tăng 691 đồng/lít, giá bán ra không cao hơn 17.722 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 797 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 18.881 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S tăng 558 đồng/lít, giá mới không cao hơn 14.401 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 563 đồng/lít, giá mới không cao hơn 13.173 đồng/lít. Dầu mazút 180CST 3.5S tăng 642 đồng/kg, giá mới không cao hơn 13.769 đồng/kg.