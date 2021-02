'Giải cứu' hoa tết

Ông Nguyễn Văn Long ở xã Bình Kiến (TP.Tuy Hòa), cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 600 chậu quất. Do dịch bệnh nên giá bán thấp hơn mọi năm, khoảng 200.000 - 300.000 đồng/chậu, trong khi các năm trước là 400.000 - 600.000 đồng/chậu. Với giá đó, sẽ lỗ vốn đầu tư, công chăm sóc nên gia đình tôi quyết định cắt bỏ trái, tiếp tục chăm sóc cây đến năm sau”.

Theo ông Lương Công Minh, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến, xã có khoảng 250 hộ chuyên trồng hoa tết với số lượng nhiều. Các loại hoa, cây cảnh truyền thống mà người dân địa phương trồng chủ yếu là mai, quất và cúc. Do dịch Covid-19 tái phát đúng vào dịp cuối năm nên việc xuất bán hoa, cây cảnh của bà con trên địa bàn gặp khó khăn và hiện lượng hoa, cây cảnh còn tồn tại các vườn khá nhiều. Trong khi đó, giá bán hoa, cây cảnh năm nay cũng thấp hơn so với các năm trước. Thời gian gần đây, một số thương lái ở ngoài tỉnh đã đặt cọc cho nhà vườn nhưng do các địa phương đó xảy ra dịch bệnh nên thương lái bỏ tiền cọc. Tình hình này khiến người trồng hoa như ngồi trên lửa.