Giải mã sức hút của Ixora Ho Tram By Fusion

Đây được xem là một trong những dự án hiếm hoi được đông đảo nhà đầu tư săn lùng với 100% condotel và hơn 70% biệt thự đã tìm được chủ sở hữu khi dự án chính thức ra mắt thị trường.

Dự án thành phần thứ 4 của quần thể khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp và quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Á

Ho Tram Strip, với dự án thành phần mới nhất là Ixora Ho Tram by Fusion, được đầu tư và phát triển bởi Ho Tram Project Company Ltd., công ty con của Asian Coast Development - là chủ đầu tư hiếm hoi có 100% vốn nước ngoài đăng ký đầu tư khu phức hợp nghỉ dưỡng lên đến 4,2 tỉ USD.

Ho Tram Strip với giá trị đầu tư lên đến 4,2 tỉ USD

Đặc biệt, giá trị và chất lượng của Ho Tram Strip nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng còn được nâng lên một tầm cao mới khi mà Lodgis Hospitality liên doanh giữa Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân Warburg Pincus và Công ty quản lý đầu tư VinaCapital với chiến lược đầu tư dài hạn vào Asian Coast Development, đã quy tụ một đội ngũ chuyên gia tham gia phát triển và xây dựng dự án với nhiều tâm huyết và kinh nghiệm, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Dự án được mong đợi sẽ trở thành điểm đến của du khách toàn cầu và là công trình mang tính biểu tượng của cả khu vực.

Tiện ích “triệu đô” sẵn có mang đến một thiên đường nghỉ dưỡng đích thực

Một điểm khác biệt nữa của Ixora Ho Tram by Fusion chính là việc chủ đầu tư đã hoàn thiện hệ thống tiện ích liền kề với hàng loạt tiện ích và dịch vụ đồng bộ đến từ khu phức hợp Ho Tram Strip, gồm các dự án thành phần đã triển khai như cụm khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort, sân golf The Bluffs cùng hệ thống nhà hàng, bar, lounge, dịch vụ vui chơi giải trí và casino. Sắp tới đây sẽ là nhiều thương hiệu vận hành nổi tiếng khác cũng được ra mắt trong khu phức hợp Ho Tram Strip cùng công viên nước hiện đại liền kề dự án Ixora Ho Tram by Fusion.

Những ngôi biệt thự sang trọng Ixora Ho Tram by Fusion sẽ trở nên khan hiếm và gia tăng giá trị mạnh mẽ trong tương lai

Với việc nằm trong quần thể khu phức hợp quy mô đẳng cấp hàng đầu như vậy, giá trị của các ngôi biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion sẽ tăng mạnh về sau, dễ dàng được khai thác vận hành cho thuê với giá tốt; đặc biệt sẽ mang đến những dịch vụ second home đẳng cấp quốc tế để các vị gia chủ tiếp đãi đối tác và để gia đình nghĩ dưỡng vào mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ.

Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành 50 phút đi xe

Nằm dọc theo dải bờ biển nguyên sơ và thanh bình của Hồ Tràm và được bao phủ bởi rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu có diện tích tự nhiên hơn 10.000 ha, Ixora Ho Tram by Fusion trở thành lựa chọn lý tưởng với vị thế một bên là rừng, một bên là biển và càng lý tưởng hơn khi dự án chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 50 phút đi xe. Các vị chủ nhân của những ngôi biệt thự nơi đây sẽ thuận tiện di chuyển về nhà mình trong tương lai sau những chuyến bay dài.

Ngoài ra, dự án còn được tận hưởng lợi thế từ hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đã, đang và sẽ được triển khai gồm các tuyến đường cao tốc, hệ thống cầu cảng, đường sắt, sân bay bên cạnh tuyến đường Vũng Tàu - Xuyên Mộc sẽ được mở rộng lên đến 42m.

Đặc biệt hơn, với sự hình thành của tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai cùng với nhu cầu rất lớn của thị trường về việc sở hữu các ngôi biệt thự ven biển như ngôi nhà thứ hai, thì giá trị của các ngôi biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion sẽ nhanh chóng tăng mạnh và quả thật, sau này sẽ không dễ dàng gì sở hữu một BĐS nghỉ dưỡng chất lượng và khan hiếm như vậy.

Biệt thự ven biển phiên bản giới hạn được bàn giao hoàn thiện

Một điểm nhấn quan trọng nữa của Ixora Ho Tram by Fusion chính yếu tố bàn giao hoàn thiện với chất lượng đúng chuẩn quốc tế được thể hiện chỉnh chu trong từng chi tiết, được chăm sóc tỉ mẩn bởi thương hiệu vận hành đẳng cấp Fusion Hotels & Resorts. Đây cũng chính là điểm khác biệt của Ixora Ho Tram by Fusion so với các dự án trên thị trường, giúp các chủ nhân tương lai tiết kiệm được thời gian và công sức.

Lễ ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư dự án Ixora Ho Tram by Fusion và thương hiệu vận hành Fusion Hotels & Resorts tại sự kiện ra mắt chính thức ngày 24.4 vừa qua

Đối với sản phẩm biệt thự, khách hàng sở hữu có thể sử dụng thường trực như ngôi nhà thứ hai, dùng để nghỉ dưỡng quanh năm hoặc tham gia chương trình vận hành cho thuê, có chia sẻ lợi nhuận 70%. Ngoài ra, chủ đầu tư còn dành tặng gói Golf Membership của The Bluffs Golf Course cho các chủ nhân của những ngôi biệt thự tại dự án.