Giảm lãi suất để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân

Dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển đang có lợi thế trong thanh khoản nhờ các giá trị “có một không hai”, điều kiện bàn giao chuẩn cao cấp cùng chính sách bán hàng “không thể tốt hơn” đối với phân khúc căn hộ hạng sang.