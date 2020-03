Giảm lãi suất, giãn nợ cho hàng vạn doanh nghiệp

Kịp thời tháo gỡ khó khăn Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, NHNN cho biết đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các TCTD thường xuyên đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Ngày 4.2, Thống đốc NHNN đã ban hành Văn bản số 541/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ thiệt hại do dịch Covid-19. Ngày 6.2, Phó thống đốc Đào Minh Tú chủ trì hội nghị với các NH để triển khai các giải pháp để có phương án tín dụng phù hợp, đặc biệt là những ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo đó, chỉ đạo các NH xem xét cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, chi phí cho khách hàng trên cơ sở cân đối khả năng tài chính ; đưa ra các gói tín dụng ưu đãi, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực bị thiệt hại do dịch Covid-19. Ngày 24.2, NHNN ban hành Văn bản số 1117/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. NHNN cũng ban hành Văn bản số 727/NHNN-TT về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, DN khó khăn do dịch bệnh, đồng thời khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.