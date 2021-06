Giảm tần suất bay nội địa tới Tân Sơn Nhất do dịch Covid-19 bùng phát

Giữa tháng 3.2020, Trungnam Group được UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định lựa chọn là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Đây là hệ thống truyền tải điện đầu tiên tại VN do DN tư nhân đầu tư, quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Giá vàng miếng SJC ngày 1.6 giảm nhẹ, ngược chiều so với kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Gạo A An triển khai chương trình giao hàng nhanh tận nhà đồng thời với áp dụng các biện pháp giữ khoảng cách trong phòng dịch, giúp khách hàng an tâm mua sắm lương thực tiện lợi và an toàn.