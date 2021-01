Giới chuyên gia lưu ý gì khi đầu tư vào thị trường BĐS Bình Dương năm 2021

Tuy nhiên, sức hút sẽ nghiêng về những dự án thỏa mãn được đầy đủ các yếu tố vị trí, thiết kế, tiện ích, không gian sống, uy tín của chủ đầu tư và ê kíp phát triển,... Đây cũng là các tiêu chí được nhà đầu tư cân đo đong đếm khi tìm hiểu sản phẩm.

Bất động sản công nghiệp mở lối cho bất động sản nhà ở

Trên thực tế, làn sóng đầu tư bất động sản công nghiệp mới đã manh nha từ khoảng 6 năm trở lại đây và bùng mạnh vào năm 2021. Diễn biến này sẽ thúc đẩy sự bùng nổ quỹ đất công nghiệp tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, kể cả các địa phương xa thủ phủ công nghiệp hiện hữu. Trong đó, Bình Dương là tâm điểm của làn sóng này.

Với vị thế là tâm điểm của dòng vốn FDI trong năm 2021, Bình Dương sẽ tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu về sức nóng của bất động sản cao cấp, đón nguồn cung 12.000 căn hộ đến từ 8 dự án.

Lưu ý đặc biệt dành cho nhà đầu tư

Các chuyên gia đánh giá, thị trường bất động sản Bình Dương chủ yếu phát triển dựa trên nhu cầu của các chuyên gia nước ngoài. Do đó, các nhà đầu tư nên tập trung vào các dự án căn hộ cao cấp, thỏa mãn được yêu cầu khắt khe của giới chuyên gia nước ngoài với một số tiêu chí sau:

Về vị trí, các dự án được các chuyên gia nước ngoài ưa chuộng thường tập trung tại những khu vực lân cận các khu công nghiệp lớn như Thuận An, Dĩ An,... Trong đó, thành phố Thuận An sở hữu nhiều lợi thế hơn khi theo quy hoạch tổng thể từ năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 của UBND tỉnh Bình Dương. Theo quy hoạch, tỉnh sẽ tập trung phát triển Quốc lộ 13 đoạn từ trung tâm Lái Thiêu đến đường Nguyễn Văn Tiết trở thành đại lộ trung tâm tài chính, dịch vụ, kinh tế lớn nhất Bình Dương.

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc mặt tiền trục đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ lớn bậc nhất Bình Dương

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên chọn các sản phẩm trong những dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư hàng đầu. Các dự án này thường phát triển theo mô hình “theme apartment” - căn hộ chủ đề với hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, thiết kế riêng cho từng đối tượng khách hàng, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài.

Sản phẩm đầu tư tối ưu

Theo thống kê, Bình Dương thừa nguồn cung bất động sản trung cấp nhưng khan hiếm loại hình nhà ở cao cấp. Một trong những điểm sáng hiếm hoi trong phân khúc căn hộ cao cấp tại Bình Dương thời điểm này là dự án Astral City của chủ đầu tư Phát Đạt và đơn vị hợp tác đầu tư Tập đoàn Danh Khôi.

Astral City là phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp tại Bình Dương sở hữu 8 tòa tháp cao 40 tầng, được thiết kế bởi ông Mark Edwards Butler - kiến trúc sư danh tiếng thế giới. Đồng thời cũng là dự án nằm trên mặt tiền QL13 - trục đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ sầm uất nhất của tỉnh. Trong năm 2020, với hơn 20 dự án được công bố ra thị trường Bình Dương, Astral City là dự án duy nhất được quản lý và vận hành bởi CBRE - đơn vị vận hành bất động sản lớn bậc nhất thế giới.

Astral City đang giới thiệu ra thị trường tòa tháp The Rigel với chính sách thanh toán đột phá

Đặc biệt, dự án được phát triển theo mô hình phức hợp đô thị thương mại với 2 trục tĩnh và động. Trục tĩnh mang đến trải nghiệm sống như resort, trục động thiết kế như một thiên đường shopping - ẩm thực - giải trí liên hoàn. Dự án sở hữu những tiện ích mà chưa một dự án nào tại Bình Dương có được với: trung tâm thương mại, tuyến phố mua sắm hơn 300m, suối nhiệt đới dài 300m, rộng gần 10m kết hợp với đường dạo bộ 5 giác quan được bao bọc bởi hệ thống cây xanh đa tầng, đa lớp; khu vui chơi dành riêng cho trẻ em,... Đồng thời, toàn bộ không gian tầng 20 của mỗi tòa tháp được thiết kế thành “resort nghỉ dưỡng trên không” ở độ cao 100m với 6 hồ bơi chân mây, chuỗi vườn thiền, vườn nhiệt đới,… mở ra không gian nghỉ dưỡng độc đáo, riêng tư và đẳng cấp dành riêng cho cư dân Astral City.

DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án cho biết, Astral City đang giới thiệu ra thị trường tòa tháp The Rigel với chính sách thanh toán đột phá. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 100 triệu đồng trong đợt đầu tiên và 1% mỗi tháng tiếp theo. Đồng thời, ngân hàng VPBank hỗ trợ gói vay ưu đãi lên đến 70% giá trị căn hộ còn lại trong vòng 25 năm,… Chính sách này, giúp khách hàng dễ dàng cân đối dòng tiền thanh toán, chia nhỏ dòng vốn và đảm bảo tính an toàn, hiệu quả cho suất đầu tư tại Astral City.