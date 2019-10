Golden Future City hấp dẫn nhà đầu tư

Tâm điểm đầu tư

Khu đô thị Golden Future City tọa lạc ngay cửa ngõ vào khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng, liền kề quốc lộ 13, trung tâm thị trấn Lai Uyên. Đây là tâm điểm kết nối kinh tế hoàn hảo ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Bình Dương với TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên.

Ở vị trí này, Golden Future City không chỉ đơn thuần là chốn an cư lý tưởng mà còn giàu tiềm năng khai thác thương mại. Bởi xung quanh dự án đã hình thành tương đối đầy đủ các tiện ích như trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, chợ Bàu Bàng, phòng khám đa khoa, ngân hàng, trung tâm thể dục thể thao và khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng rộng 3.200 ha. Do đó, cư dân Golden Future City có thể phát triển nhiều ngành nghề kinh doanh ngay tại nhà như nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, cửa hàng thời trang,… để tối đa hóa lợi nhuận.

Đặc biệt, những nhà đầu tư nhạy bén còn cho rằng Golden Future City rất giàu tiềm năng tăng giá do Bàu Bàng đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, hạ tầng giao thông cũng được đầu tư đồng bộ, nhằm tạo sự liên kết giữa Bình Dương với các trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Có thể kể đến như đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, cao tốc TP.HCM - Thành phố Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc TP.HCM - Lộc Ninh,… Khi tất cả các công trình này đưa vào hoạt động sẽ tạo động lực rất lớn giúp cho kinh tế - xã hội và nhất là bất động sản Bàu Bàng bùng nổ.

Phối cảnh dãy phố thương mại Golden Future City về đêm

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Real) đơn vị hợp tác và phân phối độc quyền dự án Golden Future City, cho biết bất động sản Bàu Bàng đang đón nhận sự quan tâm rất lớn của người dân cũng như nhà đầu tư do có những lợi thế phát triển tương đồng như Dĩ An, Thuận An trước đây. Vì vậy, chỉ sau hai tuần công bố đã có hàng trăm sản phẩm Golden Future City được khách hàng đăng ký giữ chỗ trước.

Dư địa lớn và an toàn

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2025, Bàu Bàng sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Trong đó, hành lang phát triển công nghiệp và đô thị của Bàu Bàng sẽ được bố trí nằm trải dọc theo quốc lộ 13 với chuỗi đô thị Bến Cát - Bàu Bàng, Chơn Thành... và hệ thống khu công nghiệp tập trung Mỹ Phước - Bàu Bàng - Nam Chơn Thành. Với quy hoạch này không chỉ tạo cơ hội cho Bàu Bàng thu hút đầu tư mà còn là điểm tựa vững chắc cho lĩnh vực bất động sản. Như vậy, giá trị bất động sản của Golden Future City theo đó sẽ có cơ hội tăng mạnh trong tương lai.

Hiện nay hạ tầng của Golden Future City đã hoàn thiện, trong ảnh là khu công viên trung tâm đã phủ kín mảng xanh

Anh Hoàng Phi (TP.HCM), cho biết vừa quyết định đặt cọc hai nền đất tại Golden Future City vì nhận thấy biên độ lợi nhuận rất lớn. Nhiều công trình giao thông trọng điểm chuẩn bị triển khai và các khu công nghiệp, cảng cạn cũng sắp đi vào hoạt động sẽ thu hút đông đảo lao động đến đây làm việc, kéo theo sự gia tăng của bất động sản.

Mặt khác, lý do khiến anh Phi “chọn mặt gửi vàng” vào Golden Future City vì giá bán cạnh tranh chỉ từ 610 triệu đồng/nền, thanh toán linh hoạt nhiều đợt và được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều quà tặng hấp dẫn. “Hơn nữa, pháp lý của dự án rõ ràng, minh mạch và hạ tầng cũng đang được triển khai rất tốt. Do vậy, đầu tư vào Golden Future City thời điểm này dễ mang lại thành công và ít rủi ro”, anh Phi chia sẻ.

Theo tìm hiểu, hiện nay bất động sản xung quanh các khu công nghiệp trên địa bàn Bàu Bàng đang trên đà tăng trưởng khá tốt khoảng 18-25% kể từ đầu năm. Giới kinh doanh dự báo khả năng bất động sản nơi đây sẽ thiết lập mặt bằng mới do ngày càng có nhiều nhà đầu tư muốn tìm đến những thị trường mới nhiều tiềm năng như Bàu Bàng để đón đầu cơ hội.