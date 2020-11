Hà Nam tạo điều kiện cho ngành điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam): Lũy kế 9 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm đạt 2.515 tr.kWh tăng trưởng 8,32% so với cùng kỳ năm 2019. Đạt 71,2% kế hoạch EVNNPC giao cả năm 2020; Lũy kế 9 tháng tổn thất điện năng thực hiện 3,48% thấp hơn 0,71% so với cùng kỳ năm 2019 và thấp hơn 0,37% so với kế hoạch EVNNPC giao cả năm 2020; 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng đều thực hiện đạt chỉ tiêu so với quy định của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Đại diện các sở công thương tỉnh Hà Nam cho biết: thời gian qua PC Hà Nam đã phối hợp tốt trong việc đảm bảo cung ứng điện, cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như nắm bắt tốt việc quy hoạch lưới điện cho giao thông, quy hoạch phát triển đô thị.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC phát biểu

Tiếp thu ý kiến của các sở ban ngành và lãnh đạo tỉnh Hà Nam, bà Đỗ Nguyệt Ánh - thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC khẳng định EVNNPC cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ và đáp ứng có dự phòng nhằm đảm bảo tất cả nhu cầu về điện phục vụ đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn.

Về tiếp nhận lưới điện theo Nghị định 41/2017/QĐ-TTg, bà Ánh đề nghị Ủy ban tỉnh tạo mọi điều kiện để EVNNPC được tiếp nhận, bán điện trực tiếp cho khách hàng khi khách hàng đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự hướng dẫn của nghị định. EVNNPC có khả năng tính toán và sắp xếp được các nguồn cung cho khách hàng để không lẫn với các khách hàng công nghiệp nhỏ hay khách hàng dân sinh khác.

Với kiến nghị của tỉnh về chất lượng điện áp thấp trong một số khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn, bà Ánh chia sẻ: Với hiện trạng lưới điện như hiện nay của ngành điện là chưa có sự riêng biệt, một trạm biến áp có thể cấp điện cho công nghiệp, dân sinh, nông thôn... dẫn đến tình trạng chất lượng điện áp chưa cao, tuy nhiên theo quy định của Luật điện lực thì mức chất lượng điện như vậy thuộc mức cho phép, so với thực tiễn đòi hỏi thì EVNNPC bằng kinh nghiệm cũng đã tư vấn, lắp đặt thêm các thiết bị điều chỉnh điện áp, nâng cao độ tin cậy điện áp cho rất nhiều doanh nghiệp lớn như Samsung... EVNNPC sẵn sàng gặp trực tiếp khách hàng để tư vấn nhằm cải thiện, đảm bảo chất lượng điện năng ở mức cao nhất.

Thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty bà Đỗ Nguyệt Ánh - thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC trân trọng gửi lời cám ơn đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh đã luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp cùng EVNNPC trong việc thực hiện các dự án, đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ông Trương Quốc Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Trương Quốc Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho ngành điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình, cụ thể ông Huy đã chỉ đạo: sở công thương, sở xây dựng, sở giao thông là các đầu mối phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp khi quy hoạch các dự án cần cung cấp sớm thông tin cho ngành điện để kịp thời chuẩn bị nguồn lực, thủ tục, điều kiện đáp ứng nhu cầu về điện; Yêu cầu các nhà đầu tư nộp hồ sơ để đánh giá tiêu chí tuân thủ theo quy định của tỉnh trước khi bàn giao tài sản cho ngành điện đầu tư; Công tác giải phóng mặt bằng EVNNPC nên giao đầu mối là các Công ty Điện lực để thuận lợi cho tỉnh nắm thông tin chỉ đạo kịp thời, không để chậm tiến độ; EVNNPC cũng nên giao chỉ tiêu thi đua cho các doanh nghiêp quản lý về việc thực hiện thời gian cắt điện, đối với khách hàng doanh nghiệp thì bố trí cắt điện sửa chữa vào ngày nghỉ và khách hàng dân sinh thì hạn chế. Đặc biệt thời gian tới, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh không đề xuất bán điện trong các khu công nghiệp cho các công ty cổ phần, tập trung để EVNNPC trực tiếp bán điện cho khách hàng, cung cấp sớm kế hoạch dự kiến phát triển khu công nghiệp, phát triển phụ tải...