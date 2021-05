Hà Nội yêu cầu xem xét truy tố chủ đầu tư vi phạm phòng cháy chữa cháy

Văn bản của UBND TP.Hà Nội nêu rõ, còn phổ biến tình trạng nhà cao tầng vi phạm PCCC, đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu. Đơn cử như chung cư CT1 Usilk City tại P.La Khê (Q.Hà Đông), do Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư; tòa nhà SME Hoàng Gia tại P.Quang Trung (Q.Hà Đông) do Công ty CP tập đoàn BĐS Hoàng Gia làm chủ đầu tư; tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân tại P.Mộ Lao (Q.Hà Đông) do Công ty CP xuất nhập khẩu Tây Đô làm chủ đầu tư; chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông (Mỹ Sơn Tower), số 62 Nguyễn Huy Tưởng P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân) do Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư....