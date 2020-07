Hạ tầng tạo đà bứt phá BĐS Khu đô thị Cát Lái

Sau khi biết thông tin trên báo chí đề cập vấn đề UBND tỉnh Long An sẽ có công văn kiến nghị Quốc hội xin chuyển đổi diện tích khoảng 1.600 ha đất thuộc dự án Khu công nghệ Môi Trường Xanh tại tỉnh Long An do Công ty CP xử lý chất thải Việt Nam - Long An (VWSLA) đang làm chủ đầu tư, ông David Dương, Tổng giám đốc VWSLA, đã có ngay một buổi chia sẻ trực tuyến với nhiều cơ quan báo đài.