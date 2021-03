Hà Tiên: ‘Thủ phủ’ second home biển của giới nhà giàu Tây Nam bộ

Giàu tiềm năng nhưng không nhiều lựa chọn

Thống kê cho thấy, trung bình tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 123 ngày nghỉ, trong đó có 52 kỳ nghỉ cuối tuần. Đây cũng là lý do giới nhà giàu luôn chọn lựa ngôi nhà thứ hai cách nơi ở dưới 4 giờ lái xe. Mặt khác, đa số du khách đều yêu thích du lịch biển. Do đó, second home cạnh biển luôn là thị trường ngách dẫn đầu trong mọi loại hình sở hữu “ngôi nhà thứ hai”.

Tuy nhiên, nếu giới nhà giàu TP.HCM có rất nhiều sự lựa chọn với hàng trăm dự án cách bán kính di chuyển khoảng 4 giờ lái xe, trải dài từ Long Hải (Vũng Tàu) đến Mũi Né (Bình Thuận) thì miền Tây lại khá ít ỏi.

Mũi Nai hấp dẫn du khách tham quan nghỉ dưỡng

Miền Tây hiện có 13 tỉnh với 22 triệu dân, trong đó 7 tỉnh giáp biển. Tuy nhiên chỉ có hai địa danh phát triển mạnh về du lịch biển là Phú Quốc và TP.Hà Tiên. Hiện nay muốn kết nối Phú Quốc, du khách phải di chuyển bằng máy bay hoặc đi đường bộ đến Hà Tiên, sau đó đi tàu cao tốc thêm khoảng 1 giờ. Thay vào đó, giới nhà giàu miền Tây có sự chọn lựa dễ dàng hơn với TP biển Hà Tiên. Bởi lẽ, từ các TP sầm uất nhất miền Tây chỉ mất 1-3 giờ di chuyển đã đến Hà Tiên.

Ông Mai Đức Toàn - Giám đốc khối kinh doanh CNT Group, chủ đầu tư chuỗi dự án cao cấp như khu đô thị mới Hà Tiên, Ha Tien Venice Villas, Ha Tien Centroria cho biết: “Hơn 50% khách hàng giao dịch sản phẩm của chúng tôi là nhà đầu tư tại miền Tây. Đa số khách hàng có nguồn thu nhập khá, bên cạnh mua với mục đích đầu tư, nhiều khách hàng còn tìm đến dự án như một điểm nghỉ dưỡng và trải nghiệm thường xuyên vào mỗi dịp cuối tuần. Đây là cơ sở để tôi cho rằng, ngôi nhà thứ hai cạnh biển đang là xu thế mới của người dân miền Tây Nam bộ”, ông Toàn nhận định.

Điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng và trải nghiệm cuối tuần

Hà Tiên được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của miền tây, hội tụ tất cả loại hình du lịch đặc trưng của Việt Nam. Du lịch sinh thái, biển đảo có Đầm Đông Hồ, quần đảo Hải Tặc. Các lễ hội văn hóa đặc sắc như Tao đàn Chiêu Anh Các, lễ giỗ Mạc Cửu, giỗ bà Mạc Mi Cô. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh phải kể đến Núi Đá Dựng; Núi Bình San; Núi Pháo Đài; Thạch Động; Núi Tô Châu;. … Ngoài ra, hệ thống đền chùa phong phú cũng thu hút rất nhiều du khách hành hương lễ Phật. Nếu muốn trải nghiệm văn hóa địa phương, chỉ cần đến Chợ đêm nằm trong trung tâm khu đô thị mới. Chợ có quy mô lớn bậc nhất miền Tây, được quy hoạch bài bản với 500 gian hàng nhiều sắc màu. Chợ thương mại hoạt động buổi sáng, du khách có thể tìm mua hàng Thái Lan, Campuchia dễ dàng. Các điểm du lịch chỉ cách nhau từ 2-10 phút di chuyển, rất thuận tiện để trải nghiệm.

Đặc biệt, thế mạnh lớn nhất để phát triển du lịch nghỉ dưỡng phải kể đến hệ thống bãi tắm cát trắng mịn màng như Mũi Nai, Núi Đèn, Bãi Bàng, Hải Tặc… Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn và cũng là “chìa khóa” tạo ra vị thế độc tôn trong khu vực.

Bất động sản biển với tiện ích cao cấp ngay trung tâm TP.Hà Tiên đang là đích đến của giới nhà giàu miền Tây

Giao thông Hà Tiên đang từng bước cởi bỏ “manh áo chật” với nhiều dự án trọng điểm. Điển hình phải kể đến tuyến hành lang phía nam kết nối 7 tỉnh ven biển. Tuyến cao tốc Hà Tiên ¬ Rạch Giá - Bạc Liêu, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 80. Gần đây nhất, Hà Tiên được hưởng lợi lớn từ tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Dự án nâng cấp QL 80 đoạn Kiên Lương đến cửa khẩu Quốc tế dài hơn 20km đang gấp rút hoàn thành. Dự án đường hành lang ven biển đoạn từ Hòn Đất đến Kiên Lương dài 40km sẽ khởi động trong năm nay, khép kín quãng đường từ Rạch Giá đến Hà Tiên. Mạch nối giao thông xuyên suốt rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ các tỉnh từ miền Tây đến Hà Tiên, là điều kiện để bùng nổ loại hình second home và các dự án nghỉ dưỡng biển.

Biệt thự biển cao cấp tại Hà Tiên bắt kịp xu thế sở hữu second home

Bên cạnh đó, giá trị BĐS Hà Tiên vẫn nằm trong “vùng trũng” và có dư địa tăng cao. Chỉ tính tại Kiên Giang, giá đất mặt tiền biển TP Phú Quốc dao động 150-200 triệu đồng/m² thì tại Hà Tiên, dãy biệt thự mặt tiền biển đắt giá nhất trong khu biệt thự cao cấp Ha Tien Venice Villas chỉ ở mức 20 triệu đồng/m² (đã VAT), thanh toán lên đến 36 tháng giúp khách hàng đơn giản hóa nhu cầu sở hữu second home. Chủ đầu tư CNT Group cho biết, toàn bộ hạ tầng dự án đã nghiệm thu và sẽ ra sổ đỏ trong vài tháng tới.