Hai hội thảo trực tuyến đặc biệt tìm lối đi cho startup thời Covid-19

Khởi nghiệp như thế nào trong khủng hoảng Covid-19?

Câu hỏi này đã được trả lời trong phần Webinar 1 với chủ đề: “Khởi nghiệp thời Khủng hoảng Covid-19”. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang trong đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 4 với những tác động chưa thể lường trước. Giới khởi nghiệp Việt Nam cũng chứng kiến những biến động trái chiều với những startup thất bại bên cạnh những startup thành công.

Trong năm 2021, trung bình mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, rất nhiều trong số đó là start-up. Thất bại có thể bắt nguồn từ nhiều lý do, cả chủ quan lẫn khách quan nhưng những startup thành công chắc chắn phải có một mô hình phủ hợp với hành vi của khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh.

Trước sự bất ổn định mà Covid-19 tạo ra, công nghệ số sẽ giúp và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các startup tồn tại, hướng tới ổn định và phát triển. Trong buổi tọa đàm, khó khăn của doanh nghiệp sẽ được nêu ra, cùng với đó là những giải pháp đột phá để “khởi nghiệp bền vững” trong đại dịch.

Phiên tọa đàm trực tuyến chủ đề Khởi nghiệp thời khủng hoảng Covid-19 sẽ có sự tham gia đóng góp của ông Lê Bá Tân, Phó Tổng giám đốc Viettel Network, đại diện Viettel; ông Nguyễn Hoàng Tùng, founder VVN AI (tên đầy đủ Vì Việt Nam AI), một startup thành công, từng đạt giải nhất Viet Solutions 2019; ông Trần Việt Hùng, co-founder và CEO của Got It và ông Trần Quang Hưng - Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Đại diện quỹ đầu tư Vinacapital Ventures. Điều phối chương trình là ông Lê Quốc Vinh, chủ tịch, Chủ tịch kiêm CEO của Le Group of Company.

Trong phần tọa đàm đầu tiên, các diễn giả đã đi tìm câu trả lời cho việc vì sao có những startup phát triển được trong đại dịch còn số khác thì không; công nghệ nào sẽ là xu thế và các startup phải làm gì để có thể phát triển và vươn tầm khu vực và thế giới. Ngoài ra, những “địa chỉ” mà các startup có thể tìm tới để nhận được những hỗ trợ cũng sẽ được nêu ra trong nội dung của tọa đàm.

Startup làm gì để đảm bảo phát triển bền vững?

Vài năm trở lại đây, thị trường khởi nghiệp Việt Nam được mô tả với cụm từ sôi nổi. Bất chấp việc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn lớn tăng mạnh. Điều đó cho thấy những tiềm năng to lớn của lĩnh vực này. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi rằng các startup sẽ tận dụng cơ hội, tung hết sức để phát triển bền vững hay sẽ chọn lựa con đường phát triển bền vững.

Câu hỏi này cũng sẽ được trả lời tại buổi tọa đàm thứ 2 với nội dung: Hướng đi cho startup: Tăng trưởng nóng hay bền vững. Các diễn giả, với kinh nghiệm của bản thân cũng như sự gắn bó nhiều năm với thị trường khởi nghiệp sẽ phân tích những mô hình, các điểm được và mất của từng lựa chọn nhằm giúp các founder đưa ra quyết định hợp lý nhất cho đứa con tinh thần của họ.

Tham dự buổi tọa đàm thứ 2 có sự tham dự của ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom - trưởng ban tổ chức Viet Solutions 2021; ông Bùi Thành Đô, Founding Partner và CEO của ThinkZone Ventures; ông Nguyễn Minh Đức, founder của CyRadar, giải 3 Viet Solutions 2020. Điều phối chương trình là ông Lê Quốc Vinh, chủ tịch, Chủ tịch kiêm CEO của Le Group of Company.

Điểm đến chung cho các startup Việt

Sự tham dự của lãnh đạo các Tổng công ty thuộc Tập đoàn Viettel, CEO các quỹ đầu tư và các founder của startup thành công được kỳ vọng mở ra cái nhìn toàn diện nhất cho cộng đồng khởi nghiệp Việt. Bên cạnh đó, các buổi tọa đàm cũng sẽ làm nổi bật vai trò của các vườn ươm khởi nghiệp như điểm đến phù hợp cho các startup còn đang loay hoay tìm lối.

Thông qua các buổi tọa đàm, vai trò của Viet Solutions 2021 cũng được nhiều người biết tới hơn. Cuộc thi không dừng lại ở việc chỉ ra thách thức và định hướng phát triển bền vững mà còn là nơi chắp cánh cho những ý tưởng khởi nghiệp có giá trị. Ngoài giải thưởng, các startup tới Viet Solutions còn có cơ hội hoàn thiện sản phẩm nhờ góp ý của Ban Giám khảo cũng như tìm kiếm đối tác, bao gồm Viettel và các tập đoàn lớn khác, để đưa ý tưởng vào cuộc sống.

Đặc biệt, tại Viet Solutions 2021, Bộ Thông tin và truyền thông cùng Viettel và các đơn vị khác sẽ đưa ra những bài toán để các startup đi tìm lời giải. Đây đều sẽ là những vấn đề mà doanh nghiệp, xã hội đang mong đợi giải pháp từ các startup thông qua ứng dụng công nghệ mới như AI và Big Data.