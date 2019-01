Sáng 21.1, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả) tổ chức lễ thông xe dự án hầm đường bộ đèo Cù Mông nối 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định.

Đức Huy Hầm Cù Mông chính thức thông xe

Dự án này được khởi công từ ngày 26.9.2015 và thông hầm kỹ thuật ngày 16.1.2018. Đây là tuyến hầm cuối cùng trong dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm: Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân 2), do Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư.

Hầm có tổng chiều dài 6,62 km, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, với tổng mức đầu tư 3.921 tỉ đồng (được thực hiện từ nguồn vốn tiết giảm của dự án hầm đường bộ Đèo Cả), theo hình thức BOT. Hầm Cù Mông chính thức thông xe, về đích trước 2,5 tháng Bộ GTVT phê duyệt. Đây là 1 trong 4 công trình giao thông trọng điểm quốc gia (hầm đường bộ Cù Mông, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cầu Vàm Cống) hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Đức Huy Cắt băng thông xe dự án hầm đường bộ đèo Cù Mông

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cho biết việc đưa dự án hầm đường bộ đèo Cù Mông vào hoạt động sẽ giúp các phương tiện tránh được lưu thông trên cung đường đèo đầy nguy hiểm, thời gian rút ngắn chỉ còn 6 phút trên đoạn đường bao gồm 2,6 km hầm và 4,02 km đường dẫn. Sự kiện có ý nghĩa to lớn trong việc kết nối giao thông khu vực, hạn chế ùn tắc, tại nạn giao thông cho các phương tiện khi đi qua đèo. Những lợi ích này không chỉ dành cho người dân 2 tỉnh Bình Đinh và Phú Yên mà còn cho cả mạng lưới giao thông QL1 do việc tăng lưu lượng vận hành xe, vận tải hành khách, tăng mức độ lưu thông hàng hóa. Tuyến đường sẽ an toàn hơn, thuận tiện hơn trong mọi điều kiện thời tiết và là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung và cả nước.

Hầm Cù Mông áp dụng phương pháp đào hầm NATM của Áo, được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư, công nhân có nhiều kinh nghiệm, đã từng đảm nhận xây dựng thành công hầm Đèo Cả, Cổ Mã trước đây. So với đèo Cả, địa chất ở khu vực thi công hầm đèo Cù Mông phức tạp hơn, với tầng đá bị phong hóa mạnh. Tuy nhiên, những khó khăn, phức tạp về địa hình đã được khắc phục và đảm bảo công trình về đích đúng tiến độ. Đây là hạng mục hoàn toàn do người Việt thực hiện. Không chỉ chú trọng về mặt an toàn, tiện lợi cho các phương tiện khi qua hầm, chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả) còn rất chú trọng trong việc tạo cảnh quan phù hợp với văn hóa, lịch sử, tạo điểm nhấn cho khu vực trước cửa hầm.

Đức Huy Hầm phía đông hầm Cù Mông đưa vào khai thác 2 làn xe ngược chiều

Nhìn nhận về lợi ích của dự án này, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cho rằng dự án hầm đường bộ đèo Cù Mông thông xe sẽ khai thác các tiềm năng thế mạnh của 2 tỉnh Phú Yên, Bình Định và các địa phương khác. Hơn nữa, phương tiện qua hầm sẽ tiết giảm thời gian qua đèo và đảm bảo an toàn giao thông.

Tại buổi lễ thông xe, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao nỗ lực của chính quyền 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định, của chủ đầu tư. Và khẳng định đây là công trình do nhà đầu tư, các nhà thầu trong nước thực hiện, điều đó cho thấy trình độ của Việt Nam trưởng thành nên có khả năng đảm đương các công trình qui mô lớn.

Việc đưa vào vận hành các hầm đường bộ trải dài qua miền Trung từ Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân... sẽ giúp giao thông thông suốt, các phương tiện lưu thông sẽ được an toàn hơn.