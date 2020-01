Hàng hoá tết 2020: Giá nhiều mặt hàng giảm mạnh

Theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, sức mua trên thị trường dự báo sẽ tăng khá, ở mức khoảng 10 - 12% so với cùng kỳ năm trước, tăng khoảng 15 - 20% so với các tháng trong năm.

57/63 tỉnh, thành phố hiện đã có báo cáo về kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cuối năm. Trong đó, có 28 địa phương có kế hoạch/triển khai chương trình bình ổn thị trường.

Báo cáo của các địa phương cho thấy, tổng giá trị lượng hàng dự trữ phục vụ tết của các doanh nghiệp ước tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng trong năm; lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn tăng khoảng 10% so với năm trước.

Các mặt hàng dự trữ tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, xăng dầu... Năm nay, các doanh nghiệp tiếp tục chú trọng cải thiện mẫu mã, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa phục vụ tết.

Khảo sát tại các siêu thị cho thấy, tại Big C, giá cam lòng vàng 21.500 đồng/kg; dứa có giá 8.000 đồng/trái; bắp ngọt giảm còn 5.000 đồng/trái; xà lách lo lo xanh còn 12.000 đồng/kg…

Hệ thống Farmers' Market đang bán dưa lưới Đài Loan giá chỉ 89.000 đồng/kg; kiwi ruột đỏ New Zealand giảm còn 229.000 đồng/kg; kiwi vàng Chile rẻ hơn chỉ 159.000 đồng/kg; quýt chum Hàn Quốc có giá 509.000 đồng/kg… Trong khi đó VinMart khuyến mãi trái cây nội địa: mận An Phước 46.000 đồng/kg; cam sành loại 1 giảm còn 28.000 đồng/kg; chuối vàng giá 25.000 đồng/kg; dưa hấu Long An giá giảm sốc 10.000 đồng/kg…

Hàng hoá tết khuyến mại khá mạnh Ảnh: Ngọc Thắng

Đối với thịt bò, Big C giảm giá nhiều loại thịt bò trong hôm nay: ba chỉ bò Mỹ đông lạnh 500 gram giảm còn 109.000 đồng; nạc bò loại 1 còn 194.000 đồng/kg; thịt bò xay giá 182.000 đồng/kg; bắp bò Úc có giá 239.000 đồng/kg…

Giá thịt lợn đang dao động quanh mức 80.000 - 85.000 đồng/kg và có xu hướng giảm từ cuối tháng 12.2019. Mặt hàng này cũng đã được đưa vào chương trình bình ổn thị trường dịp tết . Các doanh nghiệp cam kết bán với giá thấp hơn giá thị trường 5%. Đặc biệt, một số doanh nghiệp tham gia chương trình đã cam kết không tăng giá thịt lợn trong dịp tết và bán đúng giá đã đăng ký (Vissan, Nam Hà Nội, Co.op Mart..), bán thịt lợn không lợi nhuận (Big C) và giảm giá tương ứng nếu giá thị trường giảm.

Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả; nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu để có giải pháp bình ổn thị trường dịp tết, từ đó, tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, được mua sắm từ nguồn ngân sách; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công...