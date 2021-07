Hàng hóa về 3 chợ đầu mối TPHCM giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 so với ngày thường

Cụ thể, kết quả khảo sát thực tế tại 3 chợ đầu mối, tổng lượng hàng về kho bãi, các điểm tập kết hàng hóa quanh chợ khoảng 900 tấn. So với hôm qua 7.7, sáng nay, tổng lượng hàng giao dịch thuộc 3 chợ đầu mối đạt 2.100 tấn, giảm 34% so với ngày trước đạt 3.189 tấn. Trong đó, thịt gia súc 300 tấn, thủy hải sản 50 tấn và rau củ quả trái cây khoảng 1.750 tấn. Như vậy, tổng lượng hàng hóa “liên quan” 3 chợ đầu mối về ngày 8.7 chỉ khoảng 2.400 tấn. giảm 2/3 so với ngày thường từ 8.000 - 8.500 tấn.

Hiện tại, sau khi chợ Hóc Môn tạm ngưng hoạt động, mặt hàng rau củ quả của các tiểu thương được chuyển sang hình thức giao hàng trực tiếp cho thương lái, mối quen và tập trung chủ yếu dọc 2 bên tuyến đường Nguyễn Văn Sóc, quốc lộ 22 hướng Ngã ba chợ đầu mối về bến xe An Sương, trung bình 550 tấn mỗi đêm. Hàng hóa từ chợ Thủ Đức được tiểu thương đưa về kinh doanh bán hàng trực tiếp trên các tuyến đường quanh chợ đầu mối, khu dân cư sau chợ, đường Ngô Chí Quốc, xa lộ Hà Nội gần chợ với sản lượng ước đạt 750 tấn. Với chợ Bình Điền, hàng hóa của các thương lái lớn chuyển hình thức kinh doanh bán hàng trực tiếp, tập kết hàng hóa dọc đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), sản lượng ước đạt 450 tấn rau củ quả và 50 tấn thủy hải sản.