Hàng loạt chỉ tiêu chính của TKV đều vượt trội so với kế hoạch

Than khoáng sản VN (TKV) đã tăng trưởng ấn tượng với con số 14% để là một trong những ngành công nghiệp tăng trưởng cao nhất.

Nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh bứt phá

Năm 2019, Tập đoàn công nghiệp TKV đặt mục tiêu sản xuất 40 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ 42 triệu tấn (tăng 4 triệu tấn so với năm 2018). Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức sản lượng, ngay từ những tháng đầu năm, cả 2 khối sản xuất than lộ thiên và hầm lò đều đẩy mạnh lấy than dưới mỏ. Bên cạnh đó, TKV đã tập trung điều hành sản xuất, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ký kết với khách hàng. Đồng thời, triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý... Qua đó đã mang lại hiệu quả tăng năng suất lao động, sản lượng đạt cao.

Bằng việc chủ động điều hành giữa sản xuất và tiêu thụ bám sát nhu cầu thị trường, chuẩn bị đủ điện khai thác, kết quả sản xuất, kinh doanh của TKV từ đầu năm đến nay đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đáng chú ý theo tổng hợp báo cáo Chính phủ của Bộ Công thương, 9 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng của TKV đạt 14%, là một trong những ngành tăng trưởng cao nhất trong khối công nghiệp.

Kết quả, hết tháng 9, tập đoàn đã sản xuất 30 triệu tấn than, đạt trên 75% kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 2,1 triệu tấn so với cùng kỳ); trong đó, vùng Hòn Gai đạt 79%, vùng Uông Bí đạt 81%. Than sạch thành phẩm đạt 29,25 triệu tấn, bằng 77% kế hoạch và bằng 109% so cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, sản lượng than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu thực hiện 9 tháng đạt 4,77 triệu tấn, hoàn thành 100% kế hoạch năm đề ra. Than tiêu thụ đạt 33,41 triệu tấn, bằng 79% kế hoạch và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó tiêu thụ trong nước: 32,65 triệu tấn, đạt 81% kế hoạch năm và bằng 111% so với cùng kỳ 2018. Riêng than cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt 26,48 triệu tấn, đạt 78% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ 2018, tương ứng tăng 5,02 triệu tấn.

Cùng với đó, các chỉ số tài chính của TKV đều được cải thiện và có xu hướng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu 9 tháng của TKV ước đạt 98.437 tỉ đồng, đạt 77% kế hoạch năm, tăng 17% so với cùng kỳ.

Điều chỉnh tăng một loạt chỉ tiêu

Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu đã được TKV mạnh dạn điều chỉnh tăng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cụ thể: sản lượng than tiêu thụ cả năm là 45 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so kế hoạch. Riêng cung cấp than cho sản xuất điện, TKV đảm bảo thực hiện theo khối lượng các hợp đồng đã ký, dự kiến thực hiện cấp than cho sản xuất điện đạt 35,75 triệu tấn, tăng 23,5% so với năm 2018 (tăng 6,81 triệu tấn so năm 2018). Sản lượng phát điện thương mại dự kiến 10 tỉ kWh, tăng 500 triệu kWh so với kế hoạch đầu năm. Về sản xuất khoáng sản, trong quý 4/2019, sản lượng alumina dự kiến đạt 300.000 tấn, tinh quặng đồng 12.000 tấn, đồng tấm 2.800 tấn, kẽm thỏi 2.100 tấn, phôi thép 40.000 tấn... Sản xuất điện: 2,2 tỉ kWh.

Để hoàn thành mục tiêu này, từ nay đến cuối năm, TKV tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất, tiêu thụ, phù hợp với khả năng và đáp ứng nhu cầu cung cấp than cho thị trường. Trong đó, tối ưu hóa phương án pha trộn các loại than sản xuất trong nước và than nhập khẩu. TKV đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện việc làm, tăng hệ số an toàn lao động. TKV cũng đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm về chuyên đề sản xuất, tiêu thụ than quý 4/2019 và cả năm 2019, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

TKV phấn đấu doanh thu 2019 đạt 130.000 tỉ đồng; nộp ngân sách 17.800 tỉ đồng, lợi nhuận, thu nhập người lao động phấn đấu đạt và vượt kế hoạch.