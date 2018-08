Hàng ngàn du khách không thể tới TP.HCM vì... không ai tiếp đón

Dẫn câu chuyện cách đây hơn 3 tháng, ngày 16.4, tàu Ovation of The Seas mang theo 4.000 du khách (chủ yếu quốc tịch Mỹ, Anh, Canada, Úc...) và 1.600 thủy thủ đoàn cập cảng Phú Mỹ nhưng phải lênh đênh ngoài biển mặc dù đã đăng ký trước 18 tháng vì lý do tàu hàng đã lấp đầy cảng, TS Hà Bích Liên - giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM - đặt vấn đề: Việc thiếu bến đang là nút thắt, là vấn đề "kinh khủng" chặn phát triển du lịch tàu biển tại TP.HCM.

Theo bà Liên, Nghị quyết 08 của Chính phủ nêu rõ định hướng ưu tiên phát triển du lịch, trong đó có du lịch đường biển. Bởi các hãng tàu lớn trên thế giới có thể chở lượng khách rất lớn, từ 3.000 - 5.000 du khách, chủ yếu là khách châu Âu, chi tiêu trung bình mỗi khách khoảng 100 USD. Nếu tới TP.HCM sẽ mang lại nguồn thu cực kỳ lớn.

Bản thân Sở Du lịch TP cũng đang phải kết hợp với Bộ đội Biên phòng phát triển tuyến du lịch từ TP.HCM ra đảo Trường Sa. Nhưng điều đáng buồn là khi các hãng du thuyền lớn đem lượng du khách khổng lồ tới thành phố, chúng ta lại không đón được do không có bến.

"Có thuyền mà không có bến thì cũng vô nghĩa" - bà Liên nói và dẫn chứng: Ngày 1.9 tới, chuyến tàu Voyager of the Seas mang theo 2.800 khách đến TP.HCM đã phải hủy do không có chỗ neo đậu, tàu Ovation of The Seas mang theo 4.800 du khách dự kiến đến TP.HCM ngày 7.10 cũng trong tình trạng tương tự. Hậu quả là rất nhiều công ty lữ hành mất khách, người dân, dịch vụ, thành phố vừa bỏ lỡ nguồn thu lớn.

"Những tàu khách lớn trên thế giới với lượng khách khổng lồ tới TP.HCM nhưng không ai đón tiếp là câu chuyện rất đáng buồn, không thể chấp nhận được. Trong khi chờ có một cảng chuyên dụng cho du thuyền tại thành phố, các hãng tàu lớn trên thế giới sẽ bỏ đi. Lãnh đạo thành phố, cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán này" - bà Liên nhấn mạnh.

Thừa nhận hạ tầng giao thông là điểm nghẽn lớn trong phát triển du lịch không chỉ của TP.HCM mà còn của cả nước, Giám đốc Sở Du lịch TP Bùi Tá Hoàng Vũ thông tin hiện hơn 80% khách đến TP.HCM bằng đường hàng không nhưng sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải. Đường sắt chưa được cải tiến, đường bộ tương đối nhưng vẫn không bằng nhiều tỉnh, thành khác. Trong khi đó, khách tàu biển là nguồn tiềm năng rất lớn thì đường biển chỉ đón được tàu nhỏ, tàu lớn không có bến neo đậu.

Cũng theo ông Vũ, các bến tàu có lý do để từ chối tàu du lịch. Theo quy định, một tàu khách cập cảng phải đóng chi phí neo đậu khoảng 30.000 USD, trong khi tàu hàng với quy mô tương tự phải đóng 230.000 USD. Về kinh tế, sự chênh lệch quá lớn này tác động mạnh mẽ đến sự chọn lựa của chủ cảng. Nhưng về góc độ quản lý, đây là vấn đề cần giải quyết.

"Phải xác định khách tàu biển đến không chỉ mang theo nguồn thu từ việc sử dụng cảng, mà còn kéo theo cả khoản lớn về công tác hậu cần, dịch vụ phía sau. Trong khi chờ đô thị lấn biển Cần Giờ hình thành với những cầu cảng đủ khả năng đón tàu siêu trường siêu trọng, Sở Du lịch đang làm việc quyết liệt, thông qua Sở Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tác động đến UBND tỉnh, phối hợp cùng các doanh nghiệp để nhanh chóng gỡ nút thắt này" - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM khẳng định.