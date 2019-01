Hành khách tại sân bay bất ngờ được lãnh đạo Vietjet chúc tết, lì xì

Đêm muộn ngày 30.1 (nhằm ngày 25 Tết Kỷ Hợi), tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo dẫn đầu đoàn kiểm tra các hoạt động khai thác trong những ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tham gia đoàn còn có Phó tổng giám đốc Tô Việt Thắng và Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh.

Trước đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cũng đã kiểm tra công tác phục vụ mùa cao điểm của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thăm và chúc tết Vietjet.

Trong kết quả chung của toàn ngành năm 2018, Vietjet đóng góp vận chuyển 23,16 triệu lượt khách, thực hiện 118.923 chuyến bay an toàn với 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế. Vietjet đạt độ tin cậy kỹ thuật 99,64%, cao nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với đội máy bay mới, tuổi bình quân 2,82 năm.

Xuất hiện giữa sân bay, CEO nằm trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới nhận được nhiều tình cảm của nhân viên và hành khách Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2019, Vietjet tăng hơn 2.500 chuyến bay, cung ứng hơn 500.000 vé phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân nhân tăng cao của người dân. Theo kế hoạch, từ ngày 20.1 - 19.2.2019 (nhằm ngày 15 tháng chạp năm Mậu Tuất đến 15 tháng giêng năm Kỷ Hợi), Vietjet dự kiến khai thác tổng cộng hơn 12.500 chuyến bay, trong đó có hơn 4.000 chuyến bay quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2019, Vietjet tăng hơn 2.500 chuyến bay, cung ứng hơn 500.000 vé phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân nhân tăng cao của người dân. Theo kế hoạch, từ ngày 20.1 - 19.2.2019 (nhằm ngày 15 tháng chạp năm Mậu Tuất đến 15 tháng giêng năm Kỷ Hợi), Vietjet dự kiến khai thác tổng cộng hơn 12.500 chuyến bay, trong đó có hơn 4.000 chuyến bay quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên tại khu vực check-in làm thủ tục cho các chuyến bay, khu vực an ninh soi chiếu, các cửa ra tàu bay, kiểm tra phòng chờ SkyBoss; kiểm tra trực tiếp công tác bảo dưỡng, vệ sinh tàu bay… Ban lãnh đạo cũng thăm hỏi, chúc tết các đối tác và đặc biệt là các hành khách lên đường về quê đón tết.

Nhấn mạnh do nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết, Tổng giám đốc Vietjet căn dặn cán bộ, nhân viên trực đêm nỗ lực, nâng cao tinh thần phục vụ hành khách, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay trong dịp cao điểm. Nữ CEO cũng đã dành nhiều thời gian nói chuyện với hành khách đang làm thủ tục trên sân bay, lắng nghe những ý kiến góp ý về công tác phục vụ. Bà hài lòng khi nghe khách hàng nhận xét năm nay sân bay Tân Sơn Nhất văn minh, trật tự hơn dù lượng khách tăng cao.

Ông Trần Trọng Thưởng (bìa trái) - trưởng đại diện Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết khu vực check-in và khu vực an ninh đã được bố trí và tăng cường khi hàng nghìn chuyến bay Vietjet bước vào giai đoạn phục vụ tất bật nhất của mùa tết. Các kiosk check-in luôn sẵn sàng để giảm tải cho các quầy làm thủ tục tại sân bay vốn luôn đông đúc. Kiosk check-in được tăng cường để khách chủ động làm thủ tục trước chuyến bay mà không mất thời gian chờ đợi. Ông Trần Trọng Thưởng (bìa trái) - trưởng đại diện Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết khu vực check-in và khu vực an ninh đã được bố trí và tăng cường khi hàng nghìn chuyến bay Vietjet bước vào giai đoạn phục vụ tất bật nhất của mùa tết. Các kiosk check-in luôn sẵn sàng để giảm tải cho các quầy làm thủ tục tại sân bay vốn luôn đông đúc. Kiosk check-in được tăng cường để khách chủ động làm thủ tục trước chuyến bay mà không mất thời gian chờ đợi.

Các phó tổng giám đốc Tô Việt Thắng, Nguyễn Đức Thịnh gửi lời cám ơn và đề nghị phối hợp tốt nhất tới các đơn vị tham gia công tác quản lý các chuyến bay và phục vụ hành khách như lực lượng an ninh soi chiếu, kiểm soát giấy tờ nhân thân, hải quan, xuất nhập cảnh và các công ty đối tác như ACV (Tổng công ty cảng Hàng không), Sasg (Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn), Tổng công ty quản lý bay, Cảng hàng không. Tất cả vì những chuyến bay an toàn, tốt đẹp. Các phó tổng giám đốc Tô Việt Thắng, Nguyễn Đức Thịnh gửi lời cám ơn và đề nghị phối hợp tốt nhất tới các đơn vị tham gia công tác quản lý các chuyến bay và phục vụ hành khách như lực lượng an ninh soi chiếu, kiểm soát giấy tờ nhân thân, hải quan, xuất nhập cảnh và các công ty đối tác như ACV (Tổng công ty cảng Hàng không), Sasg (Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn), Tổng công ty quản lý bay, Cảng hàng không. Tất cả vì những chuyến bay an toàn, tốt đẹp.

Khu vực soi chiếu an ninh được đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại giúp quá trình kiểm soát an ninh diễn ra nhanh chóng và tiện lợi hơn. Cán bộ an ninh cũng có thể dễ dàng liên hệ với hành khách khi cần.

Phó tổng giám đốc Tô Việt Thắng và Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh cũng và chúc tết sớm các cán bộ nhân viên hàng không tại sân bay.

Ban lãnh đạo cũng gặp gỡ, động viên tổ bay trước giờ khởi hành. Ai cũng đều hân hoan, hạnh phúc, góp phần mang đến các chuyến bay sum họp, an toàn, tốt đẹp cho hành khách. Ban lãnh đạo cũng gặp gỡ, động viên tổ bay trước giờ khởi hành. Ai cũng đều hân hoan, hạnh phúc, góp phần mang đến các chuyến bay sum họp, an toàn, tốt đẹp cho hành khách.

Tại khu vực sân đỗ, Khối Kỹ thuật cho biết công tác chuẩn bị cho mùa cao điểm tết đã hoàn tất.

Các kỹ sư, thợ máy, nhân viên phải vận dụng hết công suất để bảo trì bảo dưỡng tàu bay, mang lại cho hành khách những chuyến bay an toàn. Các kỹ sư, thợ máy, nhân viên phải vận dụng hết công suất để bảo trì bảo dưỡng tàu bay, mang lại cho hành khách những chuyến bay an toàn.

Cùng ngày, tại Cảng vụ hàng không miền Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Lãnh đạo Bộ giao thông Vận tải, Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức họp kiểm tra, đôn đốc các công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng cho biết Hãng đang tập trung nguồn lực, ưu tiên công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, chú trọng chất lượng phục vụ hành khách. Hãng cũng nhắc nhở các phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên bảo dưỡng máy bay tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác.

Phó tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng (bên phải) kiểm tra các công tác khai thác chuẩn bị cho mùa cao điểm tết Vietjet là hãng hàng không tiên phong, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm đổi mới công tác điều hành, hiện đại và tự động hóa, đem lại sự chuẩn xác cho hoạt động khai thác và thuận tiện cho hành khách. Tại cuộc họp, Thường trực Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng biểu dương và cho biết trên 50% hành khách của Vietjet sử dụng kiosk và mobile để làm thủ tục, giúp hỗ trợ năng lực thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tạo thêm không gian thông thoáng, thuận tiện cho hành khách. Vietjet là hãng hàng không tiên phong, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm đổi mới công tác điều hành, hiện đại và tự động hóa, đem lại sự chuẩn xác cho hoạt động khai thác và thuận tiện cho hành khách. Tại cuộc họp, Thường trực Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng biểu dương và cho biết trên 50% hành khách của Vietjet sử dụng kiosk và mobile để làm thủ tục, giúp hỗ trợ năng lực thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tạo thêm không gian thông thoáng, thuận tiện cho hành khách.

Ngoài tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ, Vietjet cũng chuẩn bị nhiều giải pháp như dự bị tàu bay, lịch bay nhằm đảm bảo tốt nhất lịch khai thác trong dịp tết. Vietjet hiện đang khai thác 70 tàu bay. Các tàu bay này được bố trí, luân chuyển linh hoạt. Trong đó có 1 tàu dự bị cho các tàu bay khác, đảm bảo khai thác ổn định. Tất cả đã sẵn sàng nhằm phục vụ người dân tốt nhất trong mùa Tết guyên đán và lễ hội năm nay.

Sau TP.HCM, đoàn sẽ tiếp tục các công tác kiểm tra mùa cao điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).