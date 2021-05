Hành trình giữ trọn vị tươi ngon nguyên bản của tôm Việt Nam đến thế giới

Không dừng lại ở những “trái ngọt” đã thu hoạch được, Minh Phú luôn nỗ lực, không ngừng cải tiến, phát triển để hoàn thiện quy trình nuôi trồng tôm nhằm tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng và hương vị của sản phẩm. Điều này thể hiện qua việc đầu tư mô hình vùng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế - bắt đầu từ Lộc An (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Được nuôi trồng trong nguồn nước biển sạch cùng quy trình nuôi tiên tiến

Trong ngành chăn nuôi nói chung, công nghệ nuôi trồng là một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng sản phẩm. Thấu hiểu điều đó, Minh Phú luôn nghiên cứu và áp dụng những công nghệ tiên tiến để không chỉ mở rộng quy mô mà còn đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm tôm đạt chuẩn sạch, ngon và an toàn nhất. Để đáp ứng tiêu chí “sạch”, tại vùng nuôi Lộc An, tôm được nuôi trong nguồn nước biển khơi sạch, không thuốc tăng trọng, và không chứa thuốc kháng sinh.

Vùng nuôi Lộc An tiên phong trong đầu tư ứng dụng công nghệ cao giúp tôm luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và giữ trọn vị tươi ngon nguyên bản của tôm tươi

Bên cạnh đó, để đảm bảo tôm phát triển với chất lượng đồng đều, tại đây, tôm được nuôi bằng công nghệ 2-30-4, nghĩa là tôm được nuôi theo 2 giai đoạn, thu tỉa 30 lần và đảm bảo 4 sạch. Cụ thể hơn, “2” có nghĩa là tôm được nuôi trong hai giai đoạn khác nhau với giai đoạn đầu tiên lên đến 30 ngày trong ao giống và khoảng 80 ngày trong ao nuôi lớn hơn, “30” đề cập đến tôm sẽ được thu tỉa 30 lần để đa dạng kích thước tôm và đảm bảo số lượng tôm trên cùng một diện tích là phù hợp nhất; và “4” là bốn nguyên tắc mà Minh Phú luôn theo đuổi, giúp con giống sạch bệnh, đảm bảo nguồn nước nuôi sạch, sạch kháng sinh và sạch môi trường.

Áp dụng quy trình nuôi trồng thuộc chuỗi cung ứng hoàn thiện khép kín giúp tôm Minh Phú tăng sức cạnh tranh bền vững trên thị trường với chất lượng khác biệt

Thu hoạch bằng phương pháp tiên tiến của Nhật Bản

Sở hữu quy trình nuôi trồng hoàn thiện khép kín, từng bước trong quy trình đều ảnh hưởng đến chất lượng của thành phẩm, vì thế Minh Phú luôn tìm kiếm, học hỏi những công nghệ tiên tiến trên thế giới để ngày một hoàn thiện quy trình hiện tại. Và để sản phẩm luôn giữ được trọn vị tươi ngon nguyên bản của tôm tươi, Minh Phú đã áp dụng phương pháp Ikejime từ Nhật Bản vào giai đoạn thu hoạch tôm của mình.

Trong tiếng Nhật, Ikejime là nghĩa là “kết liễu sống con cá”, phương pháp này nhằm đảm bảo thịt cá giữ được trong thời gian dài hơn bình thường mà vẫn rất tươi ngon. Ikejime giúp kết thúc cuộc sống của cá theo cách nhanh gọn nhất ngay khi nó ra khỏi nước, khi đó các thớ cơ của cá sẽ không phải trải qua phản ứng căng thẳng, không nhiễm nhiều acid lactic và amoniac, qua đó làm chậm tốc độ phân hủy và giữ thịt cá tươi ngon nhất.

Áp dụng phương pháp đó, tại Minh Phú, những con tôm sẽ được ướp nước lạnh 0-3 độ C ngay sau khi ra khỏi ao và sau đó được muối ướp bằng nước đá xay mịn và chở về nhà máy cấp đông để đảm bảo tôm luôn giữ trọn vẹn vị tươi ngon nguyên bản của tôm tươi.

Kết hợp cùng công nghệ cấp đông siêu tốc IQF

Ngay khi được vận chuyển đến nhà máy, tôm sẽ được kiểm tra để đảm bảo tiêu chuẩn và bảo quản bằng công nghệ cấp đông siêu tốc IQF - công nghệ hiện đại bậc nhất trong sản xuất sản phẩm đông lạnh. Với nguyên lý cấp đông bằng cách sử dụng hơi lạnh thổi trực tiếp vào tôm, giúp tôm đông thành từng con riêng biệt, không bị đóng thành khối như những phương pháp thông thường. Điều này không chỉ giúp đảm bảo hương vị, kết cấu được giữ nguyên vẹn, khối lượng tôm không bị mất đi đáng kể, mà còn giúp rã đông nhanh, tiện lợi hơn khi sử dụng. Công nghệ này góp phần làm nên điểm khác biệt của sản phẩm tôm Minh Phú - luôn giữ trọn vị tươi ngon nguyên bản của tôm tươi, tôm vẫn săn chắc, ngọt thịt sau khi được rã đông.

Nhờ phương pháp cấp đông siêu tốc, tôm Minh Phú luôn đảm bảo chắc thịt, tươi ngon và an toàn

Vùng nuôi trồng tôm thẻ tại Lộc An hiện là bước tiên phong, cũng là bước đi rõ ràng nhất thể hiện định hướng phát triển của Minh Phú trong việc xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, mang đến lợi ích cho các bên liên quan và thể hiện trách nhiệm của tập đoàn với xã hội, môi trường và sự phát triển bền vững trong ngành thực phẩm.