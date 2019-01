Hành trình một năm gieo may mắn của Vietlott

Ông Nguyễn Văn Châu, nhà ở Q.5, TP.HCM, chia sẻ khi đang đứng đợi mua vé số tự chọn tại một điểm bán: “Vé số tự chọn số của Vietlott giống như kiểu mình tự chọn số mệnh cho mình, vừa có niềm vui vừa hồi hộp chờ xem vận may của mình như thế nào”.

Có thể thấy, việc người chơi được quyền quyết định và chọn lựa con số may mắn của mình chính là điều khác biệt của Vietlott giữa các hình thức xổ số khác trên thị trường, mang đến nhiều trải nghiệm giải trí mới mẻ cho người chơi Việt.

Hành trình “gieo may mắn”

Du nhập từ các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Úc, Tây Ban Nha,… Vietlott đã thật sự tạo nên một cơn sốt khi “cập bến” thị trường Việt Nam. Chỉ với 10.000 VNĐ, mọi thành phần trong xã hội đều có thể dễ dàng tham gia lựa chọn các cách chơi phong phú từ tổ hợp, bao, cuộn,… với các sản phẩm đa dạng Mega 6/45, Max 4D và Power 6/55. Và cùng với niềm vui giải trí đó, mỗi tờ vé số tự chọn còn là niềm hy vọng đổi vận với những giải thưởng linh hoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Nếu trong năm 2016 chỉ có 8 người trúng jackpot, thì đến năm 2017 Vietlott đã giúp 46 người chơi trở thành tỉ phú; và đến năm 2018, con số tỉ phú Vietlott đã lên đến 73 người với tổng giá trị giải thưởng khoảng 1.700 tỉ VNĐ. Trong đó, TP.HCM hiện đang là khu vực có nhiều chủ nhân thắng giải từ chiếc vé số độc đáo nhất với 28 giải chiếm 38% trên thị trường. Sự tăng trưởng này cho thấy Vietlott ngày càng được quan tâm và yêu thích của đông đảo người chơi Việt. Từ Nam ra Bắc, Vietlott đã trở thành một tên gọi của “thần tài”, “thần may mắn” cho những người đang tìm kiếm niềm vui và vận may.

Tiếp tục hành trình "gieo may mắn" của mình, tháng 12.2018, Vietlott chính thức vận hành hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Tuyên Quang, Bắc Ninh và Long An, nâng tổng số thị trường lên 48 tỉnh/thành trên cả nước, mang vận may đến gần hơn nữa với nhiều người chơi Việt.

Anh Lê Hữu Ngọc, Long An, hào hứng chia sẻ: “Trước muốn mua vé xố tự chọn Vietlott toàn tranh thủ ghé TP.HCM mua chứ Long An chưa có điểm bán nào, giờ ở Long An mở điểm bán của Vietlott rồi thì càng thuận tiện ghé qua thử vận may, biết đâu tôi sẽ trở thành tỉ phú trong năm 2019 này thì sao”.

Mang đến những cơ hội để tốt hơn

Không chỉ mang đến niềm vui và may mắn cho người chơi, việc mở rộng thị trường của Vietlott còn góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tính riêng năm 2018, Vietlott đã tạo thêm 8.000 việc làm, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.181 tỉ đồng tại các thị trường Vietlott đã triển khai kinh doanh, tăng xấp xỉ 10% so với năm 2017.

Ông Nguyễn Thanh Đạm cùng lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức vận hành thị trường mới Chia sẻ về Vietlott, ông Nguyễn Thanh Đạm, CEO Vietlott, cho biết: "Vietlott ngoài ý nghĩa là vui chơi có thưởng thì cũng là đóng góp để xây dựng đất nước, xây dựng trường học, bệnh viện và các công trình phúc lợi". Với phương châm mang đến "cơ hội để tốt hơn", Vietlott không những tạo điều kiện cho người dân có cơ may được trúng giải thưởng lớn, mà còn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội khi liên tục thực hiện các chương trình cộng đồng từ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội khác… với tổng giá trị thực hiện đến 7 tỉ đồng.

Kết thúc năm 2018 với nhiều thành quả tốt đẹp, Vietlott bước sang năm 2019 với những hứa hẹn có thêm những trải nghiệm mới mẻ hơn, đa dạng và hấp dẫn hơn, tiếp tục cập nhật xu hướng giải trí hiện đại với những sản phẩm hấp dẫn hơn, đáp ứng nhu cầu giải trí phong phú của người tiêu dùng Việt.