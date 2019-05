Hào hứng trải nghiệm ‘Khoa học Phiêu lưu ký’

Sân chơi khoa học bổ ích và thiết thực cho học sinh, giáo viên

Ngày hội thú vị này là một trong những hoạt động của dự án “Khoa học Phiêu lưu ký”do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Bayer Việt Nam phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tổ chức. “Chủ nhân chính” của ngày hội chính là các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 và giáo viên khoa học từ 5 trường tiểu học ở H.Bến Lức, Long An (Trường Bến Lức, Gò Đen, Nguyễn Văn Siêu, Thạnh Đức và Mai Thị Non).

Khởi động vào năm 2018, dự án hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự tham gia tích cực, sự quan tâm và hứng thú của học sinh tiểu học trong việc khám phá khoa học, cũng như kết nối các em học sinh với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các trường đại học thông qua các hoạt động tương tác khoa học vui. Vì thế, mở đầu Ngày hội “Khoa học Phiêu lưu ký” 2019 là lễ kỷ niệm năm đầu tiên thực hiện thành công dự án ý nghĩa này.

Phát biểu tại ngày hội, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, bà Lê Thị Thúy cho biết: “Dự án tạo cơ hội cho học sinh cấp tiểu học tiếp cận thường xuyên với khoa học thông qua các hoạt động khoa học thực hành, góp phần tăng thêm sự am hiểu và yêu thích của học sinh đối với khoa học”.

Tiếp đến, các em học sinh và giáo viên hào hứng trải nghiệm các hoạt động tại 10 gian hàng khoa học, nơi các em có thể thực nghiệm và làm giàu kiến thức khoa học của mình.

Đặc biệt, sự kiện này cũng là một phần của các hoạt động có ý nghĩa nhằm đánh dấu kỷ niệm 25 năm của Bayer tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh với sự đóng góp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phát triển nông nghiệp tại địa phương, Bayer cùng các đối tác tham gia dự án đã nỗ lực tăng cường phát triển giáo dục khoa học tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ giáo viên và truyền cảm hứng cho học sinh tại các trường tiểu học.

Khơi gợi, nuôi dưỡng và kết nối những tâm hồn đam mê khoa học

Dự án “Khoa học Phiêu lưu ký” thực hiện trong 3 năm từ 2018 - 2020, được triển khai như một hoạt động ngoại khóa cho học sinh khối lớp 4 và lớp 5 cấp tiểu học. Thông qua mô hình Câu lạc bộ Khoa học tại trường, các em học sinh có cơ hội thực hành thí nghiệm khoa học ở 3 chủ đề (cây trồng, động vật và con người) như: vì sao lá cây biến đổi màu, vì sao cá có thể ngoi lên lặn xuống nước dễ dàng hay hiện tượng lưu ảnh ở mắt là gì… Ngoài ra, học sinh còn nhận được sách “Khoa học Phiêu lưu ký” như bài tập vui và đơn giản mà các em có thể thực hành ở nhà với cha mẹ, anh chị hoặc bạn bè.

Dự án còn hỗ trợ cho nhà trường tài liệu giảng dạy, dụng cụ thực hành các thí nghiệm cũng như tổ chức các hoạt động tập huấn dành cho giáo viên bộ môn khoa học về: "Hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ thực hành khoa học", "Phương pháp và Kỹ năng giảng dạy khoa học hiệu quả"; cuộc thi "Thiết kế hoạt động thực hành khoa học" và ngày hội khoa học dành cho học sinh và giáo viên ở các trường dự án.

Nét nổi bật của dự án này là sự chung tay góp sức của các tình nguyện viên, họ chính là các nhà khoa học, giảng viên từ các trường đại học, thành viên của nhóm Đại sứ kết nối khoa học OUCRU và nhân viên của Bayer Việt Nam.