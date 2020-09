HDBank - Top 5 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín năm 2020

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, HDBank nhận được xếp hạng cao trong hoạt động đánh giá thường niên dành cho các doanh nghiệp tăng trưởng cao và các công ty uy tín nhất ngành mà Vietnam Report thực hiện.

Giải thưởng trên được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính là: Năng lực tài chính; Uy tín truyền thông và Mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng. Các tiêu chí trên được phân tích trên số liệu trên quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Năm nay, top 10 các ngân hàng thương mại uy tín vẫn là các tên tuổi: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, HDBank, Techcombank, VPBank, MB, ACB…

Với nền tảng tài chính vững chắc, kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, bền vững và uy tín truyền thông ngày càng vững mạnh cùng thương hiệu, HDBank được Ban Tổ chức đánh giá cao ở tất cả các tiêu chí.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của HDBank đều tăng trưởng cao. Đáng chú ý, dư nợ và huy động tiền gửi đến ngày 30.6 tăng lần lượt 10,3% và 18,2% so với đầu năm, là mức cao so với toàn ngành. Cơ cấu tín dụng đảm bảo sự đa dạng, an toàn và hiệu quả, hướng tới các ngành, lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu, hộ gia đình sản xuất kinh doanh… Chất lượng tài sản của HDBank duy trì tốt nhất toàn ngành với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%.

Tăng trưởng về quy mô, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính không ngừng nâng cao, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.908 tỉ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ứng phó với dịch Covid-19, HDBank đã thực hiện các chương trình quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và triển khai nhiều gói tín dụng thiết thực hỗ trợ cho mọi đối tượng khách hang như: Gói tín dụng 24.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; Gói tín dụng 10.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và khách hàng cá nhân. HDBank cũng miễn, giảm hầu hết các loại phí giao dịch để chia sẻ với khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19. Song song, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngân hàng đã đồng hành cùng cả nước chống dịch; trao tặng 10 tỉ đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tặng 1.000 giường y tế TP.HCM và trang bị 25 máy nước mặn trị giá gần 3 tỉ đồng hỗ trợ người dân 5 tỉnh ĐBSCL bị hạn hán, xâm nhập mặn.

Chọn 2020 là năm bản lề chuyển đổi số, HDBank đã triển khai nhiều dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển thêm nhiều tiện ích trên mobile banking, internet banking, số hóa các quy trình để hướng tới một ngân hàng số, không giấy tờ. Kết quả bước đầu cho thấy, dịch vụ ngân hàng số App HDBank ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ. Số lượng người dùng tăng 66% so với cùng kỳ 2019. Số lượng giao dịch đạt gần 2 triệu, tăng 73%. Các chương trình mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng doanh nghiệp, cấp tín dụng online, e-KYC, mở thẻ tín dụng trực tuyến… cũng được khách hàng đón nhận tích cực.

Với tình hình kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh không thuận lợi do Covid-19, việc HDBank giữ nguyên vị trí xếp hạng của các năm trước và vào Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín 2020, Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 2020, cho thấy nền tảng vững chắc của HDBank, sự chủ động khi ứng phó thách thức cũng như chiến lược phát triển linh hoạt của ngân hàng trong mọi bối cảnh.