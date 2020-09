HDBank triển khai thành công dự án Treasury - FIS Front Arena

Hệ thống Treasury - Fis Front Arena là một phần mềm, một giải pháp công nghệ tài chính linh hoạt, hiện đại, đáp ứng xuyên suốt các yêu cầu xử lý giao dịch kinh doanh và quản lý, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, khép kín từ đầu đến cuối (từ Front - Middle tới Back Office), phục vụ nhu cầu phát triển của ngân hàng hiện đại, one in all trong hiện tại và tương lai.

Dự án được HDBank phối hợp triển khai cùng FIS- một trong những nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp công nghệ cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối, giấy tờ có giá, sản phẩm phái sinh và ngân hàng trên toàn cầu. HDBank cũng là một trong hai ngân hàng Việt Nam sử dụng phần mềm tiên tiến này.

Phần mềm Front Arena hỗ trợ người dùng thực hiện xử lý các giao dịch nguồn vốn, ngoại hối, giấy tờ có giá và các sản phẩm phái sinh một cách xuyên suốt từ bộ phận khởi tạo giao dịch (Front), kiểm soát rủi ro thị trường (Middle) đến hỗ trợ xử lý giao dịch (Back office). Hệ thống cho phép kết nối với các công cụ giao dịch front office, hệ thống dữ liệu thị trường và hệ thống thanh toán, core banking của ngân hàng để xử lý các giao dịch và quản trị rủi ro một cách đồng bộ, xuyên suốt và liên tục.

Chọn 2020 là năm bản lề chuyển đổi số, HDBank triển khai nhiều dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại như tham gia Sàn Giao dịch Điện tử Tài trợ Thương mại TradeAssets, gia nhập Contour - mạng lưới tài chính thương mại mở, triển khai Dịch vụ truy vấn thanh toán toàn cầu qua Swift GPI... HDBank đã triển khai nhiều dịch vụ ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa quy trình, đáp ứng các yêu cầu về quản trị theo chuẩn quốc tế, phù hợp với quy mô hoạt động cũng như tốc độ phát triển mạnh mẽ của HDBank trong những năm gần đây. Việc triển khai thành công hệ thống Treasury - FIS Front Arena là một dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi, ứng dụng số mạnh mẽ hiện nay của HDBank.

Ông Alex Erskine - Giám đốc bán hàng của FIS về giải pháp Treasury, Phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, đánh giá: "Việc triển khai thành công dự án Front Arena tại HDBank là đại diện cho sự thành công thứ hai của FIS tại thị trường Việt Nam đối với một trong những giải pháp quan trọng của FIS, Front Arena. Chúng tôi vui mừng khi HDBank chọn FIS cho giải pháp quan trọng và nhiệm vụ quan trọng này thể hiện sự linh hoạt của giải pháp Front Arena để đồng bộ hóa trên tất cả các thị trường toàn cầu. Front Area trao quyền cho các tổ chức năng động và có tư duy tiến bộ như HDBank với lợi thế cạnh tranh và cho phép họ tiến nhanh vào các thị trường mới”.

Với việc đầu tư vào hệ thống Treasury - Front Arena, HDBank được trang bị một công cụ hiện đại phục vụ cho việc phát triển nghiệp vụ kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ tự động hóa xử lý giao dịch và quản trị rủi ro theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, thông lệ thị trường và tiêu chuẩn Basel 2 mà trước đó HDBank đã hoàn tất áp dụng sớm trước thời hạn.

Giải pháp Treasury Front Arena của FIS đang được sự dụng bởi hơn 550 tổ chức tài chính quốc tế trên toàn thế giới. Dự án HDBank hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách đánh dấu một cột mốc thành công của FIS trong việc triển khai Front Arena tại Việt Nam. Cùng với sự thành công của dự án, HDBank chính thức đánh dấu việc gia nhập vào mạng lưới ngân hàng lưới ở châu Á Thái Bình Dương như Ngân hàng DBS ở Singapore, Maybank (Malaysia), hay Minzuho đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng FIS Treasury và Risk Solution.