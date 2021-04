HDTC vươn lên tầm mới sau 5 năm cổ phần hóa

Trong một môi trường kinh tế - xã hội đầy biến động, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch phát triển, tuy nhiên HDTC có nhiều đột phá trong chiến lược phát triển, năng động, sáng tạo để tìm ra những hướng đi riêng. Sau khi cổ phần hóa, HDTC chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu, tạo sự thay đổi cơ bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển quy mô, tăng cường năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

Ban lãnh đạo HDTC cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho học sinh nghèo Long An

Đảm bảo phúc lợi

Ban lãnh đạo HDTC luôn xác định tập thể 1.000 cán bộ quản lý, kỹ sư là vốn quý của công ty, là nguồn lực quan trọng để công ty phát triển bền vững với nhiều chính sách đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội. Do đó, sau khi cổ phần hóa, HDTC đã không có tình trạng “đem con bỏ chợ” mà giữ nguyên bộ máy, không tinh giản nhân sự như các công ty cổ phần khác. HDTC vẫn bảo đảm quyền lợi và duy trì toàn bộ nguồn nhân sự cũ, bố trí lại bộ máy nhân sự đúng người, đúng việc để phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo và hiệu quả làm việc của người lao động... Đối với các trường hợp cán bộ, công nhân viên đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng có năng lực chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm và có nguyện vọng tiếp tục được cống hiến, ban lãnh đạo HDTC vẫn quan tâm, tạo điều kiện tốt để người lao động làm việc.

Dự án Thiên Đường Xanh - Green Paradise Luxury Resort Quy Nhơn

Phát triển dự án mới

Đến thời điểm này, sau 5 năm kể từ ngày cổ phần hóa, HDTC đã đạt được những thành quả bước đầu quan trọng. HDTC vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành kế hoạch, phát triển nhiều dự án quy mô trải dài từ Bắc vào Nam.

Laimian Quy Nhơn: Dự án quy mô lên tới 112,95 ha, sở hữu hơn 2 km bờ biển Nhơn Lý tuyệt đẹp, có tên thương mại là Thiên Đường Xanh - Green Paradise Luxury Resort Quy Nhơn. Dự án phát triển khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh với 308 căn biệt thự đẳng cấp và 7 tòa căn hộ khách sạn cao 10 tầng tại QL19B, Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Laimian Lăng Cô: Diện tích trên 10 ha, tên thương mại là Lăng Cô Spa & Resort, là dự án nằm ngay vịnh Lăng Cô (TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) được xem như một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, là nơi giao thoa của các Di sản thế giới được UNESCO công nhận như Cố đô Huế, Hội An, thánh địa Mỹ Sơn...

KCN Bá Thiện: Dự án có vị trí tại H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) với quy mô 247,36 ha, đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn cho phép về môi trường nhằm thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của nhà đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; giải quyết việc làm của người dân trong vùng và khu vực lân cận.

Sân Golf Thiên An: Sân Golf Thiên An, tọa lạc tại P.Thủy Dương, ngoại ô phía tây nam TP.Huế, cách trung tâm thành phố 5 km về phía nam, cách sân bay quốc tế Phú Bài 7 km về phía bắc - nơi được ví là “Đà Lạt” của Huế bởi vẻ đẹp hiếm có mà tự nhiên ban tặng. Dự án có diện tích 78,32 ha, bao gồm sân golf 18 lỗ trong một quần thể biệt thự nhà vườn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…

Laimian City: Nằm trên mặt tiền đường Lương Định Của vừa được mở rộng lên 30 m ngay trung tâm của Q.2 trước đây và bây giờ là TP.Thủ Đức (TP.HCM). Laimian City là “thành phố thu nhỏ” khi tích hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp, công viên cây xanh, hệ thống trường học quốc tế, siêu thị, hồ bơi, khu thể thao, khách sạn 5 sao… HDTC đã hỗ trợ TP.HCM kinh phí mở rộng đường Lương Định Của lên 30 m, giúp người dân đi lại thuận lợi.

An Sương I-Park: Dự án nằm tại vị trí khu đô thị An Sương có khuôn viên hơn 64 ha ở Q.12 (TP.HCM) với quy mô 196 căn hộ, thừa hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, trong lành, rất thuận tiện khi hạ tầng giao thông về các hướng đã và đang được mở rộng ngày càng hiện đại.

Laimian Shophouse: Dự án nằm tại vị trí khu dân cư An Sương quy hoạch 64 ha, Q.12 (TP.HCM), mặt tiền QL1, giao thông thuận lợi. Khu nhà phố thương mại Laimian Shophouse chợ An Sương chỉ có 46 căn không chỉ là nơi chốn an cư hiện đại mà còn lợi thế đặc biệt về kinh doanh buôn bán…

Dự án Laimian City, TP.Thủ Đức (TP.HCM)

Củng cố tổ chức, trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh phát triển kinh doanh , HDTC chú trọng công tác phát triển cộng đồng qua nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, xây 6 cây cầu giao thông nông thôn và 1 cống hộp tại Long An (tổng giá trị tài trợ gần 7 tỉ đồng); trao các quỹ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh (10 tỉ tại Vĩnh Phúc, 1 tỉ tại Long An); trao học bổng cho học sinh nghèo nhiều nơi dịp đầu năm học mới... 5 năm liền tổ chức chương trình “Tết cho em” trao quà tết cho 1.000 học sinh nghèo trên địa bàn TP.HCM (chi phí tài trợ mỗi năm 800 triệu đồng). Xây dựng nhà tình nghĩa tại nhiều địa phương nghèo các tỉnh An Giang, Ninh Thuận, Đắk Nông, Hà Giang...; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai các chương trình giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, các hoạt động hỗ trợ chi phí y tế phòng chống dịch Covid-19...

Là đơn vị cổ phần hóa có vốn tư nhân chiếm 70%, tuy nhiên HDTC vẫn duy trì và phát huy công tác Đảng, Đoàn vững mạnh với 7 chi bộ Đảng vững mạnh và hơn 80 cán bộ, công nhân viên là đảng viên. Ngày 12.4.2021, HDTC được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tri ân

Những kết quả mà HDTC đạt được đến ngày hôm nay là nhờ rất nhiều vào những chia sẻ, sự thấu hiểu khó khăn, cùng các giải pháp tích cực, phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư từ quý lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM; từ Chính phủ, các bộ ngành; cùng sự đồng hành với tinh thần trách nhiệm cao của các sở ban ngành, quận, phường trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp tròn 5 năm cổ phần hóa công ty, tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên HDTC xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến lãnh đạo TP.HCM, các sở ban ngành, và chính quyền cơ sở nơi có dự án. HDTC xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác tài chính, các đơn vị truyền thông, báo đài đã đồng hành cùng HDTC. Đồng thời, xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng HDTC.