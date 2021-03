Hé lộ dự án ‘hút khách’ bậc nhất phía Tây Hà Nội

Tại điểm nóng này đang xuất hiện những dự án “hot” hàng đầu thị trường.

Theo đánh giá của các Công ty tư vấn như Savills, CBRE, thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội sau tết đang ghi nhận làn sóng nhà đầu tư lùng sục nhà đất trong khu đô thị ngoài vành đai 3 do quỹ đất trung tâm cũ ngày càng đắt đỏ và khan hiếm. Sự bứt phá về hạ tầng cùng với quỹ đất dồi dào của phía Tây thủ đô đã khiến khu vực này trở thành “cực tăng trưởng” của thị trường BĐS. Đặc biệt, phân khúc biệt thự, shophosue, đất nền được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm bởi giao thông thuận lợi đến trung tâm hành chính mới - Mỹ Đình.

Quan sát thực tế trên thị trường sau tết, dự án nhà liền đất đang được quan tâm bậc nhất khu vực phía Tây Hà Nội là Shophouse Him Lam Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) do Him Lam Land phát triển và kinh doanh. Theo đánh giá của giới đầu tư có 3 lý do chính tạo nên sức hút của Him Lam Land trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư đang dồn về BĐS.

Vị trí đắt giá trong vòng xoáy tăng giá của BĐS khu vực phía Tây

Nằm trên trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, vị trí đắt giá của quận Hà Đông, Him Lam Vạn Phúc được bao quanh bởi hệ thống dịch vụ tiện ích cao cấp như siêu thị Co.opMart Trần Phú, Metro Hà Đông, AEON Mall Hà Đông và trường học Quốc tế Nhật Bản nằm ngay trong khuôn viên dự án. Đây cũng là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, nhiều cơ quan lớn, dân cư sầm uất, đem lại cơ hội buôn bán giao thương tấp nập tạo nên giá trị cho các căn shophouse 2 mặt tiền tại đây.

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại của khu Tây Hà Nội

Chưa hết, Shophouse Him Lam Vạn Phúc đang nằm trong khu vực có tốc độ tăng giá mạnh mẽ của BĐS phía Tây thủ đô khi giá nhiều BĐS trong các khu đô thị đã đạt mức tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung BĐS và sự cạn kiệt quỹ đất trung tâm, giá BĐS khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là những dự án nằm ngay sát tuyến xe buýt nhanh BRT kết nối trực tiếp khu phía Tây và trung tâm lõi của thủ đô.

Không chỉ là khoản đầu tư mà còn là chốn an cư đẳng cấp

Được thiết kế mang dáng dấp của đại lộ sầm uất bậc nhất châu Âu, Him Lam Vạn Phúc hiện thực hóa ước mơ về một tuyến phố sôi động hiện đại, với đầy đủ tiện ích nội khu như: Trường Quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… và hệ thống các chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng tạo sự sầm uất kinh doanh buôn bán.

Với thiết kế 2 mặt tiền, không gian kinh doanh ở tầng 1-2 sẽ hoàn toàn tách biệt với không gian sống đẳng cấp tại các tầng 3-4-5-6, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa đầu tư kinh doanh, cho thuê và an cư. Đặc biệt, tại Him Lam Vạn Phúc, đơn vị phát triển và kinh doanh dự án Him Lam Land còn tập trung phát triển những khu công viên xanh đan xen giữa các dãy nhà. Có thể nói, tại Him Lam Vạn Phúc, cư dân sẽ được tận hưởng cảm giác mở cửa ra là vườn xanh, bước chân xuống là phố xá tấp nập.

Him Lam Vạn Phúc là chốn an cư đẳng cấp

Pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ trao tay

Shophouse Him Lam Vạn Phúc là dự án duy nhất tại Hà Nội đã gần hoàn thiện rồi mới mở bán. Khác hoàn toàn với việc mua nhà trên giấy, giờ đây khách mua có thể tới tận nơi để “mục sở thị”, đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế, dễ dàng kiểm chứng và đánh giá được hiệu quả sinh lời thực tế tại dự án.

Một lý do cũng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Shophouse Him Lam Vạn Phúc là yếu tố pháp lý minh bạch. Him Lam Vạn Phúc hiện được đánh giá là dự án có pháp lý hoàn chỉnh bậc nhất tại Hà Nội, sổ đỏ lâu dài và được bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

Có thể nói, trong bối cảnh chung của khu vực phía Tây Hà Nội nói riêng và thị trường BĐS miền Bắc nói chung, Him Lam Vạn Phúc được đánh giá là hàng hiếm khi hội tụ cả 3 yếu tố Vị trí - Pháp lý - Sinh lời. Dự án ra mắt trước Tết Tân Sửu vào đúng lúc thị trường khan hiếm nguồn cung, đón được dòng tiền từ các nhà đầu tư đang thắng lớn từ chứng khoán.

Nhận định về tương lai của thị trường BĐS Hà Nội, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, BĐS năm 2021 sẽ còn tăng mạnh, tối thiểu 5-10% trong bối cảnh nguồn cung chưa được giải quyết, nguồn cầu tăng mạnh. Với những dự báo triển vọng cùng những thế mạnh hiện hữu nên Him Lam Vạn Phúc hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành điểm nóng trên thị trường BĐS 2021.