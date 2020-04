Heo hơi neo cao, giá thịt vẫn đắt đỏ

Một loạt các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Cà Mau, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, giảm 1.000 - 6.000 đồng, giá heo hơi về mức 70.000 - 72.000 đồng/kg. Khu vực miền Đông Nam bộ như Bình Dương và Vũng Tàu có giá heo hơi cao hơn, khoảng 75.000 đồng/kg; TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh còn lại giá heo hơi vẫn neo ở mức cao, từ 78.000- 79.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi ngày cuối tuần cũng giảm sâu nhất đến 6.000 đồng. Số địa phương còn “neo” giá heo hơi cao 80.000 đồng/kg là Lào Cai, Yên Bái, Hưng Yên. Số còn lại dưới mốc 80.000 đồng, từ 76.000 đồng/kg (Nam Định và Hà Nam), 77.000 – 78.000 đồng/kg tại Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Ninh Bình… Trong khi đó, giá heo hơi tại miền Trung đi ngang, mức cao nhất chí 76.000 đồng/kg, toàn vùng heo hơi dao động từ 70.000 – 76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi vẫn cao nên giá thịt bán lẻ trên thị trường cũng cao tỉ lệ thuận. Tại chợ dân sinh Bàu Cát (Q.Tân Bình), Tân Phước (Q.Tân Bình) hôm nay (4.4) dao động từ 130.000 - 150.000 đồng với nạc mông và vai, sườn non 200.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, ba rọi 170.000 - 180.000 đồng/kg, thịt cốt lết 160.000 đồng/kg. So với giá thịt heo trên thị trường tuần cuối tháng 3 (thời điểm các công ty lớn còn giữ giá heo hơi mức 75.000 đồng/kg và thị trường heo hơi tự do từ 75.000 - 85.000 đồng/kg), giá thịt heo bán lẻ ngoài chợ dân sinh chưa giảm, dao động từ 130.000 - 210.000 đồng/kg.