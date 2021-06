Hết năm nay, TP.HCM sẽ có thêm 20 dự án chống ngập

Theo đó, chỉ tiêu trong năm nay sẽ triển khai, hoàn thành 10 dự án giảm điểm ngập do mưa và 10 dự án giảm ngập do triều cường.

Các dự án giảm điểm ngập do mưa bao gồm hoàn thành 2 dự án giải quyết dứt điểm 3 điểm ngập trên đường Tân Quý (quận Tân Phú); Trương Công Định và Ba Vân (quận Tân Bình); Hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công gói thầu xây lắp 6 thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2; Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 7 công trình giải quyết chín điểm ngập ở các đường như Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), Bạch Đằng (quận Tân Bình), quốc lộ 1A (đoạn qua TP.HCM).

Về giảm điểm ngập do triều, trong năm 2021, cơ quan quản lý sẽ theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án 10.000 tỉ đồng). Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ giải quyết tình trạng ngập của bốn tuyến đường gồm Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, quốc lộ 50. Đồng thời, trong năm nay TP cũng hoàn thành dự án bờ tả sông Sài Gòn để ngăn triều cường và xây dựng hàng loạt nhà máy xử lý nước thải (nằm trong kế hoạch giảm ngập do triều) như khởi công xây dựng các hạng mục công trình chính của Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc Thị Nghè giai đoạn 2, triển khai thủ tục mời gọi đầu tư 6 nhà máy xử lý nước thải...