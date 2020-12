Hết thời gọi xe công nghệ giá rẻ

Là khách hàng thường xuyên sử dụng Grab di chuyển hằng ngày, chị Hoàng Yến (ngụ Q.4, TP.HCM) thấy rõ cước di chuyển ngày càng tăng. Đơn cử, cùng một quãng đường 2,2 km từ nhà đến cơ quan (Q.3), trước đây chị Yến gọi dịch vụ GrabCar 4 chỗ chỉ mất khoảng 33.000 - 35.000 đồng. Sau một số lần Grab tăng giá cước tối thiểu, cộng thêm phí thời gian di chuyển, phí nền tảng..., đến nay, số tiền chị phải trả đã tăng lên 44.000 - 46.000 đồng, tương đương tăng gần 30%. Cùng quãng đường đó, taxi Mai Linh 4 chỗ, tổng tiền phải trả chỉ 40.000 đồng. Tương tự, chị Loan (ngụ Q.7, TP.HCM) ước tính giá cước vận chuyển của Grab cũng đã tăng khoảng 20% so với cách đây 1 năm khi giá xe Grab 4 chỗ từ đường Lâm Văn Bền, P.Tân Quy (Q.7) ra sân bay Tân Sơn Nhất trước chỉ có giá 150.000 - 160.000 đồng, nay lên gần 190.000 đồng.

Thử đặt 3 cuốc xe trên 3 ứng dụng: Grab, be và taxi Vinasun, trên cùng một quãng đường từ đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) đến đường Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận), chúng tôi ghi nhận 3 mức giá: thấp nhất là ứng dụng be 47.000 đồng, áp dụng khuyến mãi 15%, giảm còn 44.000 đồng; Grab báo giá 56.000 đồng, trong khi taxi Vinasun ước giá 59.000 đồng. Cá biệt, cũng trên quãng đường này, thay đổi thời điểm đặt xe vào khoảng 12 giờ, giá dịch vụ Grab “vọt” lên 74.000 đồng với lý do giờ cao điểm, cao hơn 25% so với giá taxi truyền thống