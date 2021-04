Him Lam Vạn Phúc: Vô vàn quà tặng hấp dẫn tại sự kiện bán hàng tháng 4

Theo đó, những khách hàng giao dịch thành công trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 250 triệu đồng. Bao gồm, giải đặc biệt: nhẫn kim cương có trị giá 150 triệu đồng; giải nhất: 1 lượng vàng trị giá 56 triệu đồng; giải nhì: 7 chỉ vàng trị giá 40 triệu đồng. Đồng thời, những chủ nhân Him Lam Vạn Phúc còn có cơ hội tham dự chương trình “Chọn nhà sang - Rinh xế xịn” với giá trị giải thưởng gần 2 tỉ đồng như xe Mercedes Benz C200 Exclusive 2021, xe SH 150i ABS 2021.

Tại sự kiện, Him Lam Land - nhà phát triển và kinh doanh dự án đã tái hiện và mang đến cho quý khách hàng một không gian kiến trúc mang âm hưởng Châu Âu. Cùng với đó là những bản hòa ca lãng mạn, tạo nên một không gian mang đậm phong cách Paris - Pháp.

Sự kiện bán hàng tháng 4 sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật 4.4

Cũng nhân dịp này, Him Lam Land "tung ra" chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Him Lam Land đã liên kết với các ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu sở hữu Him Lam Vạn Phúc.

Khởi nguồn từ ý tưởng tái hiện một “Paris thu nhỏ giữa lòng Phố Lụa”, lấy cảm hứng từ Champs Elysees - đại lộ sầm uất bậc nhất kinh đô ánh sáng. Him Lam Land đã kiến tạo nên một Him Lam Vạn Phúc đầy năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ trong lòng sự an yên, tĩnh tại, đậm chất lãng mạn Pháp cổ điển.

Với quy mô gồm 222 căn shophouse, Him Lam Vạn Phúc tọa lạc ngay trung tâm quận Hà Đông, đây là mảnh đất vàng còn lại trên trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương. Dự án được thiết kế đa năng gồm 6 tầng, trong đó, không gian tầng 1, 2 được thiết kế mở, mang tính thương mại cao, phù hợp để kinh doanh, thuận tiện cho các chủ nhân tùy biến linh hoạt theo nhu cầu. Tầng 3, 4, 5, 6 là không gian được bố trí riêng tư, ấm cúng dành cho gia đình.

Thiết kế tối ưu 6 tầng, 2 mặt tiền tại Him Lam Vạn Phúc

Vừa được vinh danh tại giải thưởng DOT Property Vietnam trong hạng mục “Shophouse cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”, Him Lam Vạn Phúc được đánh giá cao bởi những ưu điểm vượt trội như vị trí đắc địa và thiết kế ưu việt, sổ đỏ lâu dài, tiến độ thi công xây dựng nhanh… Hội tụ nhiều lợi thế, Him Lam Vạn Phúc vừa đáp ứng tối đa nhu cầu an cư thịnh vượng, vừa là kênh đầu tư kinh doanh sinh lời hiệu quả.

Tất cả các shophouse Him Lam Vạn Phúc đều sở hữu 2 mặt phố, cùng thiết kế theo mô hình nhà phố thương mại, tối đa hóa công năng và giá trị thương mại, Him Lam Vạn Phúc phù hợp với mục tiêu "kép" vừa kinh doanh - đầu tư vừa an cư lý tưởng. Đặc biệt, với “hệ sinh thái” tiện ích nội ngoại đa dạng, pháp lý hoàn chỉnh, thỏa mãn được tâm lý mua nhà gắn liền với đất của đông đảo khách hàng, nên sau khi ra mắt đúng thời điểm nguồn cung ở Thủ đô đang khan hiếm, Him Lam Vạn Phúc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư.