‘Hờ hững’ với chung cư, nhà phố, giới nhà giàu Bình Dương chọn loại hình BĐS nào?

“Mỏi mắt” tìm khu biệt lập

Người càng thành đạt thì nhu cầu thụ hưởng, khẳng định phong cách sống, xây dựng thương hiệu cá nhân càng mạnh mẽ. Bên cạnh lựa chọn sống trong căn hộ cao cấp, các chủ doanh nghiệp tại Bình Dương hiện nay có xu hướng tìm kiếm không gian sống riêng tư tại các khu biệt lập, được bao bọc bởi không gian thư giãn tĩnh lặng, gần gũi với thiên nhiên, giúp bảo vệ sức khỏe và tinh thần.

Nhà phố compound là lựa chọn an cư của các chủ doanh nghiệp Bình Dương hiện nay

So với loại hình chung cư có quy mô hàng nghìn căn hay dòng sản phẩm nhà liền thổ tiếp giáp mở với không gian ồn ào bên ngoài, các dự án nhà phố biệt lập rõ ràng đẳng cấp và thoáng đãng hơn hẳn. Dòng sản phẩm này thỏa mãn nhu cầu của những người có thu nhập cao, các chủ doanh nghiệp về sở hữu một không gian sống riêng tư trọn vẹn, đi cùng cơ hội thụ hưởng nguồn năng lượng tích cực từ cộng đồng văn minh thành đạt.

Bên cạnh đó, các khu compound còn sở hữu hệ thống tiện ích đầy đủ như công viên, hồ bơi, khu vực café, phòng gym, bar-louge sang trọng,… không chỉ đáp ứng sự tiện nghi tối đa mà còn phù hợp với những cư dân đang sinh sống tại các căn hộ cao cấp. Mặt khác, sự giới hạn về mặt số lượng cùng mật độ dân cư rất thấp cũng là yếu tố khiến nhà phố biệt lập lọt vào “tầm ngắm” của giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, vốn đòi hỏi khắt khe về sự riêng tư, yên tĩnh.

Không gian sống được thiết kế theo phong cách resort tại các khu compound

Là bất động sản liền thổ nên dòng sản phẩm compound vẫn hưởng lợi về mặt giá trị, thậm chí cao hơn hẳn so với các phân khúc bất động sản khác nhờ giá đất liên tục tăng trưởng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm cùng làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ tại các đô thị vệ tinh TP.HCM. Điều này cho thấy nhu cầu phát triển bài bản mô hình nhà phố biệt lập vừa đảm bảo tính riêng tư, an ninh cao, vừa sở hữu tiện ích hiện đại và đảm bảo các giá trị đầu tư.

Nhiều lợi thế phát triển

Vì là một dòng sản phẩm đẳng cấp, khá “kén cá chọn canh” nên trước đây, những dự án compound thường chỉ được số ít chủ đầu tư phát triển ở một số ít quận của TP.HCM vì quỹ đất hạn chế.

Theo đại diện Tập đoàn An Gia (AGG), phân khúc nhà phố, biệt thự compound đang có xu hướng dịch chuyển sang các vùng giáp ranh TP.HCM như Đồng Nai, Bình Dương nhờ nguồn cầu lớn, quỹ đất dồi dào, cơ sở hạ tầng kết nối thuận tiện.

Là một cực quan trọng trong vùng động lực kinh tế miền Nam, Bình Dương đang trở thành “vùng trũng” của thị trường bất động sản nhờ làn sóng đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, mức sống người dân cải thiện nhanh chóng, đi cùng làn sóng dịch chuyển các nhà máy từ nước ngoài sang. Hiện, Bình Dương có hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và khoảng 1 triệu kỹ sư, nhân viên có trình độ cao trong nước.

Dòng sản phẩm nhà phố biệt lập có tiềm năng lớn để phát triển tại Bình Dương

Mặt khác, thu nhập bình quân trên đầu người của Bình Dương hiện nay đã đạt mức tương ứng hơn 161 triệu đồng/năm, tăng khoảng 12,2 triệu đồng so với năm 2019 và 31 triệu đồng so với năm 2018. Cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp những người có thu nhập cao, chủ doanh nghiệp tại địa phương kéo theo nhu cầu lựa chọn không gian sống cũng trở nên khắt khe hơn.

Tuy nhiên, Bình Dương hiện chỉ đón nhận dự án hiếm hoi là khu biệt lập The Standard được Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) triển khai tại mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10. Có quy mô 3,9 ha, khu biệt lập này là bước đi đón đầu xu thế của An Gia (AGG), hứa hẹn thiết lập chuẩn mực sống mới tại các khu đô thị vệ tinh TP.HCM

Theo Savills, bất động sản liền thổ luôn là phân khúc đảm bảo sự ổn định, tiếp tục được ưa chuộng với tỷ lệ hấp thụ tốt, bất chấp các diễn biến khó khăn của nền kinh tế. “Nhà xây sẵn sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu tư khi sức hấp dẫn từ các kênh đầu tư khác giảm dần. Thị trường cũng sôi động nhờ cuộc chiến hạ tầng tiện ích và ưu đãi bán hàng giữa các chủ đầu tư”, một đại diện của Bộ phận Nghiên cứu Thị trường Savills Việt Nam cho biết.