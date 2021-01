Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng 23%

Tại cuộc họp “Tổng kết công tác thuế năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021” chiều ngày 15.1, Cục Thuế TP.HCM cho biết trong năm 2020 đã giải quyết 22.125 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tăng 23% so với cùng kỳ, với số thuế hoàn là 149 tỉ đồng (tính bình quân mỗi hồ sơ có số thuế hoàn 6,7 triệu đồng - PV), tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong năm 2020, số thu thuế TNCN trên địa bàn thành phố đạt 40.602 tỉ đồng, bằng 88,07% dự toán và tăng hơn 1.862 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Số thu thuế TNCN năm 2020 không đạt dự toán do ảnh hưởng chung từ dịch Covid-19 và cũng là tình hình chung số thu trên địa bàn giảm 4,71% so với năm 2019, ở mức 266.616 tỉ đồng, đạt 91,67% dự toán năm.