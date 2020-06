Hồ Tràm - tâm điểm du lịch cấp cao của Việt Nam trong những năm tới

Đây chính là cơ sở cho nhận định: chỉ trong 1 đến 2 năm tới đây, Hồ Tràm hoàn toàn có thể trở thành thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.

Điểm vàng du lịch của thị trường phía Nam

Sở hữu bờ biển đẹp trải dài từ Long Hải đến Bình Châu, Hồ Tràm từng được kênh truyền hình CNN bình chọn là một trong những nơi có bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Khí hậu ôn hòa, 4 mùa nắng ấm, thiên nhiên đa dạng, lại có ưu thế kết nối nhanh chóng với tâm điểm kinh tế phía Nam là TP.HCM, tiếp nhận lượng khách du lịch khổng lồ từ vùng Đông và Tây Nam bộ. Trong mắt giới đầu tư, Hồ Tràm luôn là thị trường du lịch, nghỉ dưỡng với tiềm năng không cần bàn cãi.

Báo cáo từ Savills Hotels công bố hôm 1.6 cho thấy, Hồ Tràm, Long Hải là khu vực đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Đây cũng là địa phương dẫn đầu danh sách các điểm đến phục hồi về công suất cho thuê phòng, thậm chí tỷ lệ kín phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực Hồ Tràm đạt mức trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần. Vũng Tàu là địa phương có lượng du khách tăng trưởng ước 6,6 triệu lượt. Riêng huyện Xuyên Mộc (nổi bật là Hồ Tràm) dịp Tết 2020, lượng du khách đến đây đạt 1,3 triệu lượt, tăng 14,78%. Tổng thu từ du lịch đạt 1.450 tỉ đồng, tăng 14,9 % so với cùng kỳ.

Yếu tố bị xem là hạn chế lớn nhất của Hồ Tràm nói riêng và BR- VT nói chung chính là thị trường này quá thiếu các cơ sở lưu trú cao cấp. BR-VT nằm trong top 5 thành phố biển hút khách bậc nhất Việt Nam nhưng lại có lượng phòng khách sạn cao cấp 4 - 5 sao chưa đến 2,2%. Khu vực Hồ Tràm trong vài năm gần đây chỉ có 3 - 4 khách sạn, resort đạt chuẩn 4 - 5 sao vận hành, phần lớn vẫn là các khách sạn 2 - 3 sao và nhà nghỉ bình dân hoạt động.

Để lấp dần điểm yếu này, tỉnh BR-VT đã và đang thực hiện nhiều quy hoạch mới nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển khách sạn, resort cao cấp. Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết, tỉnh đang tích cực động khối doanh nghiệp du lịch xây dựng những dự án mới, có chất lượng, gia tăng trải nghiệm để kích thích nhu cầu du lịch. Trọng tâm trước mắt sẽ hướng đến các dịch vụ nghỉ dưỡng biển, tham quan du lịch gắn với thiên nhiên, trải nghiệm vui chơi giải trí.

“Thay da đổi thịt” với loạt siêu dự án

Ngày càng nhiều các tập đoàn BĐS lớn cùng những thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế đã nhìn thấy tiềm năng to lớn tại nơi đây. Bên cạnh những thương hiệu khách sạn, resort đã đi vào vận hành như The Grand Ho Tram Ship, Melia Ho Tram, thị trường còn chứng kiến sự phát triển của loạt dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn như NovaWorld Ho Tram khoảng 1.000 ha, Edenia Resort, Lagoona Bình Châu, The Hamptons Hồ Tràm, Atlantis Hotel, Oceanami Villas… Mới đây nhất, tại NovaWorld Ho Tram, nhà phát triển dự án vừa khởi công Hotel Ho Tram MGallery.

Hotel Ho Tram MGallery nằm trong Tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram

Cụm khách sạn 5 sao là một trong những tiện ích nổi bật nhất thuộc phân kỳ The Tropicana nằm trong Tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram. Hotel Ho Tram MGallery do AccorHotels Group - tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu trên thế giới quản lý và vận hành…

Cũng theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, tại Tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng giải trí này dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện khoảng 10 cụm khách sạn cao cấp trải dọc theo hơn 10 phân kỳ của dự án. Thêm vào đó, khu biệt thự ven biển đắt giá nằm liền kề Hotel Ho Tram MGallery có số lượng giới hạn vừa được ra mắt thị trường. Và theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2020, chuỗi shophouse mặt tiền đường ven biển tại đây cũng sẽ đi vào vận hành.

Như vậy, chỉ tính riêng tại NovaWorld Ho Tram, tổ hợp này sẽ bổ sung cho khu vực Hồ Tràm hàng nghìn sản phẩm second home cao cấp cùng chuỗi hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.

Với “làn gió mới” tràn đầy năng lượng mà các tên tuổi uy tín như Novaland… mang đến cho thị trường BĐS du lịch Hồ Tràm; các chuyên gia nghiên cứu thị trường nhận định: chỉ trong 1, 2 năm tới đây, Hồ Tràm hoàn toàn có thể trở thành thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.