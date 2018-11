Hòa Bình sẽ làm tổng thầu các dự án của Chính phủ Kuwait

Ngày 1.11, thông tin từ Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC), cho biết trong khuôn khổ chuyến đi cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tham gia hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch vào TP.HCM tại Kuwait năm 2018, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã ký kết hợp tác chiến lược với với Công ty Kỹ thuật và Xây dựng HOT.



Theo đó, hai bên ký thỏa thuận liên doanh cùng nhau tham gia làm tổng thầu trực tiếp các dự án xây dựng của Chính phủ Kuwait với vai trò tổng thầu. Điểm đặc biệt của thỏa thuận này là bỏ hình thức độc quyền mà các doanh nghiệp nước ngoài đến Trung Đông phải tham gia ký độc quyền hợp tác với một đối tác trong nước theo như quy định từ trước đến nay của Kuwait. Hòa Bình đã đàm phán để thỏa thuận vai trò bình đẳng và không độc quyền với HOT ở thị trường Kuwait. Điều này cho phép Hòa Bình tham gia liên doanh đấu thầu trực tiếp với các đối tác địa phương khác khi các dự án HOT không tham gia.

Bên cạnh đó, HOT sẽ hỗ trợ Hòa Bình đăng ký và chứng minh năng lực nhà thầu với Chính phủ Kuwait để được tham gia vào danh sách các nhà thầu có năng lực tại nước này. Đây là bước ngoặc quan trọng và điều kiện bắt buộc để nhà thầu nước ngoài có thể tham gia dự thầu trực tiếp các dự án của chính phủ Kuwait với vai trò tổng thầu.

Mở đầu cho hợp tác chiến lược này, hai công ty liên doanh tham gia đấu thầu dự án Đại học Kiến trúc Kuwait giá trị 100 triệu KD (tương đương 330 triệu USD). Trước đó, cuối năm 2017 Hòa Bình đã tham gia hợp tác với HOT ở gói thầu dự án Criminal Evidence Headquarters là trụ sở Chứng cứ hình sự.

Trong chuyến đi này, Tập đoàn Hòa Bình cũng đã làm việc với đối tác First Kuwaiti General Trading and Constructing Company về cơ hội hợp tác cùng nhau triển khai các dự án xây dựng First Kuwaiti trúng thầu và các dự án cao tầng trong tương lai.