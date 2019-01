Hoa quả sấy nhập khẩu tràn ngập chợ tết

“Nói hàng Trung Quốc thì ai mua ?”

Năm nào báo chí cũng kêu, nhưng năm nay hàng Trung Quốc đội lốt hàng Mỹ, Nhật, Thái bán ngập ngoài thị trường, không rõ cơ quan quản lý thị trường ở đâu? Ông Nguyễn Viết Hữu (Q.3, TP.HCM) Còn chưa tới 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, nên ngay buổi sáng đầu tuần, khu vực bán bánh mứt, người bán kẻ mua tại chợ Bình Tây (Q.6, TP.HCM) đã tấp nập. Người mua chủ yếu đưa về các tỉnh bán lại. Gần tết, thị trường xuất hiện nhiều loại bánh mứt mới, phong phú hơn. Đặc biệt, năm nay các loại trái cây sấy, hạt nhập ngoại đủ màu sắc “lên ngôi”, chiếm phần lớn diện tích quầy kệ, có giá rất rẻ so với sản phẩm cùng loại được bán lâu nay.

Cụ thể, loại quả sấy khô được giới thiệu là táo đen và táo đỏ Hồng Kông giá 70.000 đồng/kg, chà là Ai Cập 60.000 đồng/kg, nho xanh Mỹ loại nhỏ 90.000 đồng/kg, loại lớn 140.000 đồng/kg, kiwi Úc 90.000 đồng/kg, đào Hàn Quốc 80.000 đồng/kg, quả óc chó Ấn Độ 150.000 đồng/kg, đào khô Đài Loan 80.000 đồng/kg, hồng sấy dẻo Hàn Quốc 110.000 đồng/kg...

Nếu mua nguyên thùng, người bán cho biết sẽ thấp hơn một giá nữa (giảm tầm 10.000 - 20.000 đồng/kg - PV). Tại quầy mứt trái cây sấy khô chế biến sỉ lẻ M.P chợ Bình Tây, sau khi giới thiệu cho người mua loại hồng dẻo Hàn Quốc giá 550.000 đồng/thùng 5 kg, bà P. bán hàng nói thẳng: “Toàn hàng Trung Quốc hết đó. Mua nhiều chở giao tận nơi mới lấy tiền, không đâu bán rẻ hơn đây”.

Còn bà M.T, chủ sạp cùng tên trong lồng chợ Bình Tây, nói: “Không có hàng Mỹ, Úc đâu mà em tìm. Nhưng nếu nói hàng Trung Quốc thì ai mua? Nên cứ nói nho Mỹ, chà là Ấn Độ riết quen rồi”. Nói đoạn bà M.T đưa danh thiếp dặn đi dặn lại muốn mua giá rẻ thì đến thẳng quầy của bà. “Bán đúng hàng và giá rẻ bằng giá bán ở Lào Cai”, bà M.T khẳng định và dặn mua loại hồng sấy dẻo Trung Quốc (được giới thiệu là hồng dẻo Hàn Quốc) phải bảo quản lạnh, bỏ ngoài thì xuống màu ngay, tết không thể dùng biếu được. Tại sạp bà M.T, loại mứt “sang, cao cấp” nhất chợ mà bà giới thiệu là vỏ bưởi, thơm sấy, ổi sấy, xoài sấy Thái Lan mua lẻ giá 160.000 đồng/kg, mít sấy 300.000 đồng/kg. Bà M.T nói nhỏ: “Hàng này là đúng hàng Thái 100%, loại ngon nên giá cao hơn nhiều. Mua chục ký mỗi loại giảm 10.000 đồng/kg”.

tin liên quan Quản lý bó tay, doanh nghiệp khổ vì hàng giả

Trên một số trang Facebook rao bán hàng trái cây sấy nhập ngoại, hình ảnh giống y chang hàng bán ngoài chợ, nhiều loại có giá rẻ hơn ngoài chợ. Trang traicaysayngoai... tự giới thiệu lấy hàng từ cửa khẩu về, báo giá nho vàng loại lớn giá 890.000 đồng/thùng 13,5 kg (66.000 đồng/kg), kiwi xanh 750.000 đồng/thùng 10 kg, mứt cherry 900.000 đồng/thùng 20 kg...

Hàng "3 không" lũng đoạn thị trường

Thị trường mứt năm nay với hàng Việt cũng chỉ quanh quẩn các loại mứt dừa non, mứt gừng, kẹo me... không có gì mới và chìm nghỉm so với bánh, mứt Trung Quốc. Theo các nhà chuyên môn, vấn đề lo ngại nhất với các loại trái cây sấy là chất bảo quản. Để bảo quản trái cây sấy khỏi hư hỏng và biến màu, nhà sản xuất thường sử dụng chất sulfur dioxide, loại hóa chất gây phản ứng buồn nôn, mẩn ngứa, ngộ độc nếu ăn nhiều hoặc dị ứng chất này.

Ngoài ra, còn các chất bảo quản khác để không một con ruồi nào "hỏi thăm" dù hàng hóa được bày bán tràn lan giữa chợ. Bên cạnh hóa chất phụ gia, theo chuyên gia thực phẩm Nguyễn Minh Duy (TP.HCM), để tạo nên vị ngọt đậm đà cho trái cây sấy, đường hóa học là một trong những thành phần chính được các nhà sản xuất trái cây sấy giá rẻ lạm dụng.

Ông Nguyễn Viết Hữu (Q.3, TP.HCM), nhà nhập khẩu và kinh doanh bánh rượu ngoại, phản ứng khá gay gắt về tình trạng gây lũng đoạn thị trường tết của hàng thực phẩm tết “3 không”: không nguồn gốc, không hạn sử dụng, không nhãn mác từ năm này qua năm khác. Ông nói: “Năm nào báo chí cũng kêu, nhưng năm nay hàng Trung Quốc đội lốt hàng Mỹ, Nhật, Thái bán ngập ngoài thị trường, không rõ cơ quan quản lý thị trường ở đâu. Các nhà sản xuất trong nước, những nhà nhập khẩu chân chính bán đúng hàng, đúng chất lượng, nhưng hàng dỏm cứ ngang nhiên tràn ngập thị trường vậy, những nhà kinh doanh như chúng tôi vô cùng khó khăn”.