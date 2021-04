Hóc Môn tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Xây dựng hàng loạt công trình trọng điểm

Trong giai đoạn 2020 - 2021, Huyện Hóc Môn tập trung hoàn thành 158 công trình thuộc đề án nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mang tính chất cấp bách trên địa bàn thị trấn Hóc Môn. Song song đó, tập trung triển khai xây dựng các công trình văn hóa, văn minh đô thị xã Trung Chánh; cải tạo kênh Tl; nạo vét, cải tạo rạch Trưng Nữ Vương; nạo vét, cải tạo rạch Lý Thường Kiệt; nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu; nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh và cải tạo rạch Hóc Môn; lập quy hoạch, xây dựng các trạm trung chuyển rác khép kín trên địa bàn huyện.

Đối với nhóm công trình phát triển hạ tầng xã hội, sẽ xây dựng 16 trường học: Mầm non Tân Thới Nhì 2, Tiểu học Đông Thạnh, Tiểu học Tân Thới Nhì, Tiểu học Tân Thới Nhì 3, THCS Bà Điểm, Tiểu học Mỹ Hòa, Tiểu học Bà Điểm, THCS Thị Trấn, THCS Tân Thới Nhì, THCS Thới Tam Thôn 1, Mầm non Bà Điểm, Mầm non Bà Điểm 1, Tiểu học Mỹ Huề, Mầm non Tân Hiệp, Tiểu học Xuân Thới Đông, THCS Phan Công Hớn (khu Hoàng Hải).

Huyện Hóc Môn cũng tập trung phối hợp với các sở, ngành TP.HCM thực hiện nhóm công trình: Bồi thường, giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư thực hiện dự án đường Vành đai 3 (đoạn qua địa bàn Hóc Môn); nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến ranh tỉnh Long An); xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (giai đoạn 2); xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn; đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường: Nguyễn Thị Thử, Trần Thị Bốc, Trịnh Thị Miếng; cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa hệ thống điện, thông tin liên lạc vỉa hè đường Bà Triệu, Quang Trung, Lý Thường Kiệt…

Quốc lộ 22 nối TP.HCM và Tây Ninh đi qua địa bàn huyện Hóc Môn Ảnh: Ngọc Dương

Giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn các lĩnh vực đạt trên 99%

Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 09 ngày 30.1.2016 của Huyện ủy về cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 đã mang lại những kết quả tích cực đối với công tác cải cách hành chính của huyện như: lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm tập trung triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện giao dịch hành chính; ứng dụng phần mềm Hóc Môn trực tuyến, văn phòng điện tử… Từ những kết quả quan trọng đã đạt được, chương trình hành động về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 của Huyện ủy Hóc Môn đặt ra hàng loạt mục tiêu; đặc biệt củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý hành chính Nhà nước gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo bộ máy tinh gọn, thông suốt, minh bạch, hiệu quả.

Một số chỉ tiêu cụ thể: 100% văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính được ban hành đúng cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 100% thủ tục hành chính được công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt trên 99%. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên…

Thực hiện đồng bộ hàng loạt giải pháp để hướng đến đạt các mục tiêu trên, trong đó tập trung lãnh đạo tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức công vụ đôi với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong việc chỉ đạo thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính của người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong giao tiếp, thể hiện thái độ hòa nhã, tôn trọng người dân…