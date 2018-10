Hội An - ‘Thiên đường’ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Khi tâm điểm đổ dồn về bất động sản Hội An

Trong vòng 10 năm trở lại đây, Đà Nẵng - Hội An vẫn đang là “song cực” phát triển giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng mới của thị trường bất động sản (BĐS) miền Trung. Tuy nhiên, thị trường đang có sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư với nhiều dấu hiệu rất đáng chú ý.

Theo báo cáo thị trường BĐS quý 3/2018 của Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam, nếu như thị trường địa ốc Đà Nẵng nhìn chung có sự trầm lắng thì tại địa bàn Quảng Nam, mọi thứ lại đang diễn biến rất sôi động. Hội tụ đầy đủ các lợi thế của một thị trường mới nổi, cộng với tình trạng khan hiếm sản phẩm BĐS tại Đà Nẵng đã khiến Quảng Nam nói chung, mà đặc biệt là khu vực Hội An trở thành điểm nóng.

Hơn 3 năm trở lại đây, sự đổ bộ của hàng loạt dự án lớn nhỏ, hầu hết là BĐS du lịch - nghỉ dưỡng với số vốn lớn từ vài trăm đến vài nghìn tỉ đồng đã khiến thị trường BĐS Hội An chứng kiến sự tăng trưởng nhảy vọt. Đơn cử như ở khu vực xã Cẩm Thanh - TP.Hội An, nơi mà dự án quần thể biệt thự nghỉ dưỡng mang tên Casamia với quy mô gần 16 ha đang triển khai, giá đất chuyển nhượng đã tăng gấp đôi lên mức 15-17 triệu đồng/m2. Ở một số vùng phụ cận với dự án này, giá đất cũng đã tăng thêm 10% mỗi tháng như một sự cộng hưởng từ làn sóng đầu tư.

Casamia - “Kho báu vĩnh cửu” dành tặng nhà đầu tư thông thái

Nằm trong lõi khu rừng dừa Bảy Mẫu - nơi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, có thể thấy Casamia sở hữu “tọa độ vàng” vô cùng đặc biệt và hiếm có tại Hội An. Ngoài lợi thế quy hoạch mà không phải mô hình BĐS sinh thái - nghỉ dưỡng nào cũng có được, dự án còn có sự kết hợp độc đáo giữa quần thể các biệt thự nổi ven sông với bến du thuyền tại mỗi căn biệt thự - một thiết kế độc tôn chưa từng có ở bất cứ dự án BĐS nghỉ dưỡng nào tại Hội An từ trước đến nay.

Trên bình diện lợi ích bền vững, giá trị của một dự án như Casamia còn nằm ở khả năng kết nối vào quy hoạch vùng trong chỉnh thể phát triển bền vững của cả một khu vực, hay như cách nói dân gian là “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ’’. Về đường bộ, chỉ cách sân bay Đà Nẵng 30 km trên “trục đường tơ lụa’’ nối liền Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ.

Không chỉ thuận tiện đường bộ đường không, dự án khơi thông dòng sông Cổ Cò khởi động đầu năm 2018 sẽ hiện thực hóa việc kết nối giao thông đường thủy nội địa giữa 2 địa phương vào cuối năm 2020. Triển vọng to lớn này đang tạo nên cú hích, khiến nhiều nhà đầu tư BĐS an tâm rót hàng ngàn tỉ đồng vào các dự án sân golf, khu vui chơi giải trí, resort nghỉ dưỡng… quần tụ tại nơi đây. Còn với Casamia, vị thế dự án sẽ càng được củng cố vững chắc bởi nằm trọn trong thủy vực mênh mông của khu dự trữ sinh quyển, nơi duy nhất có mực nước thay đổi hằng ngày đảm bảo khả năng di chuyển thông suốt cho các bến du thuyền tại gia.

Với mục tiêu hiện thực hóa tham vọng đưa dự án trở thành “Kho báu vĩnh cửu” giữa không gian thanh bình của Hội An, bằng một quy hoạch phát triển bền vững theo mô hình “quần thể biệt thự nổi sinh thái với bến du thuyền riêng tại gia’’, Casamia còn theo đuổi một “hệ giá trị kép” thể hiện tầm nhìn trăm năm của chủ đầu tư Đạt Phương. Đó là kiến tạo giá trị sinh lời “truyền đời” cho các nhà đầu tư BĐS thông thái: vừa sở hữu vĩnh viễn tài sản biệt thự nghỉ dưỡng, vừa có thể tái đầu tư và chuyển đổi nguồn lợi kinh doanh.

Với quy hoạch độc đáo, Casamia mang đến giá trị sinh lời kép và bền vững cho chủ sở hữu

Theo số liệu của hãng tư vấn BĐS du lịch Alternaty, Hội An đón khoảng 4,4 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó chỉ 32% là khách lưu trú tại địa phương. Đồng thời, khách đến Hội An đã phân bố đều quanh năm chứ không chỉ tập trung vào các tháng du lịch cao điểm. Do đó, nhu cầu về nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng sẽ ngày càng tăng và tạo nên cơ hội kinh doanh hấp dẫn “tiền tươi thóc thật” cho các nhà đầu tư nhanh nhạy. Nếu nắm bắt được xu thế này, ngoài một tài sản đáng giá mang tính kế thừa, chủ nhân sở hữu biệt thự tại Casamia sẽ còn được bảo đảm một nguồn sinh lợi bền vững, xứng đáng là một “kho báu vĩnh cửu”, một “biểu tượng thịnh vượng vượt thời gian”.