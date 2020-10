Hối hả những chuyến hàng đến miền Trung

Anh Vũ Quang Xuyên, phụ trách tiếp nhận hàng hóa và vận chuyển, cho biết những ngày này, anh cùng các đồng nghiệp tập trung tối đa vào việc chuyển hàng cứu trợ đến với đồng bào miền Trung. Thông thường, hàng hóa thương mại sẽ được các đại lý tiếp nhận rồi chuyển đến sân bay nhưng với hàng cứu trợ, Vietjet trực tiếp tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân, trực tiếp xử lý các thủ tục liên quan cho chuyến bay.

Từ 19.10, Vietjet miễn phí vận chuyển hoàn toàn cho hàng hóa cứu trợ và ưu tiên chuyên chở nhanh nhất trên các chuyến bay của Vietjet xuất phát từ TP.HCM, Hà Nội đi đến các sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng), Phú Bài (Thừa Thiên-Huế), Đồng Hới ( Quảng Bình ) và Vinh (Nghệ An).

“Khối lượng công việc nặng hơn bình thường rất nhiều. Chúng tôi phải căng mình làm để kịp chuyển tình cảm của đồng bào cả nước đến với người dân đang bị ảnh hưởng do mưa lũ. Do hàng cứu trợ có số lượng lớn là lương thực, thực phẩm nên quy cách đóng gói phải thay đổi so với hàng hóa thông thường. Đồng thời, việc sắp xếp các kiện hàng lên tàu bay được phải tính toán hợp lý để không ảnh hưởng đến chất lượng”, anh Xuyên chia sẻ.

Đến hết ngày 21.10, gần 200 tấn hàng cứu trợ đã được Vietjet chuyển đến với đồng bào vùng mưa lũ. Ông Đặng Huỳnh Bá Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý Vietjet Cargo, cho biết ngay từ khi bắt đầu chiến dịch này, nhân viên Vietjet tại các kho bãi và sân đỗ đã làm việc hết công suất, bất kể ngày đêm. Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều căng tải, kho hàng tại các sân bay đi đều kín chỗ.