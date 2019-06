Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí là làm sao chuyển tải những thông tin, kiến thức một cách hiệu quả, thiết thực để người dân có thể chủ động ứng phó với BĐKH, đồng thời là cầu nối thúc đẩy các cấp quản lý nhà nước ra quyết định hiệu quả, xây dựng các chính sách mang tính chiến lược trên tinh thần phát triển bền vững.

Ngày 18.6, tại TP.HCM, Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Hội nghị gồm nhiều nội dung quan trọng như “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL” do Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì; “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL” do Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ trì; “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL” do Bộ GTVT chủ trì. “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL” do Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì...