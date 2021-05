Home for Home: Giải pháp ‘Nhà đổi nhà’ đầu tiên tại Việt Nam

Masterise Homes vừa công bố giải pháp nhà ở Home for Home hợp tác với ngân hàng Techcombank. Đáng chú ý là sản phẩm này không phải là một dự án cao cấp mới mà là một giải pháp “Nhà đổi nhà - Home for Home”. Ý tưởng của giải pháp là giúp các gia đình Việt có cơ hội nâng tầm cuộc sống từ chỗ ở hiện tại sang các dự án cao cấp phát triển bởi Masterise Homes như Masteri Centre Point tại TP.HCM, Masteri Waterfront tại Hà Nội và Masteri West Heights - một dự án cao cấp sắp ra mắt ở phía Tây của Hà Nội.

Cụ thể, người tham gia giải pháp sẽ có thể đổi nhà cũ - lấy nhà mới chỉ với số tiền tiết kiệm là 50 triệu đồng, và không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đến khi nhận nhà.

Nước đi bất ngờ đáp ứng nhu cầu thị trường

Thực trạng gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam những năm gần đây đã góp phần thúc đẩy nhu cầu nâng cao tiêu chuẩn sống, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản - nhà ở. Việc nâng cấp chỗ ở đã trở thành định hướng tương lai tất yếu của các gia đình trẻ, như một cách để bảo vệ sức khỏe khỏi các yếu tố như ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, cải thiện chất lượng cuộc sống của gia đình.

Trong văn hóa Việt Nam, an cư thì mới lạc nghiệp. Thế nhưng, an cư tại các thành phố lớn không dễ khi tài chính luôn là bài toán khó cho các gia đình. Thấu hiểu thực trạng này, Home for Home ra đời nhằm hỗ trợ các gia đình Việt “đổi nhà” một cách nhanh chóng, dễ dàng với một kế hoạch tài chính rõ ràng và không tạo nên những xáo trộn đối với cuộc sống hằng ngày.

Giải pháp này cũng chính là bảo chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Masterise Homes để thực thi sứ mệnh mang đến những giá trị chung bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Ông Jason Turnbull - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Tài chính của Masterise Homes chia sẻ: “Với triết lý kinh doanh ‘Khách hàng là trọng tâm’, chúng tôi đã đầu tư phân tích xu hướng tiêu dùng trong nước và học hỏi kinh nghiệm từ thị trường quốc tế, để tiên phong mang đến giải pháp nhà ở Home for Home tại Việt Nam”.

Ông Jason Turnbull tại lễ động thổ dự án Masteri Waterfront, Hà Nội tháng 10.2020

Chỉ cần 50 triệu đồng để có cuộc sống chuẩn quốc tế trong tầm tay

Trước đây, điều kiện cần để có thể mua được nhà là phải có thu nhập ổn định, điều kiện đủ là tích lũy ban đầu cố gắng từ 30-50% giá trị của căn hộ mơ ước. Với Home for Home, người dùng có thể bắt đầu hành trình đổi nhà chỉ với số tiền tiết kiệm là 50 triệu đồng ở thời điểm hiện tại, và không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đến khi nhận căn hộ mới. Đây chính là yếu tố khiến Home for Home trở thành giải pháp đầu tư giá trị của hiện tại cho tương lai.

Masteri Waterfront sở hữu tầm nhìn không giới hạn trực diện biển hồ Ocean Park

Hai dự án áp dụng giải pháp “đổi nhà” mới tại Hà Nội là Masteri West Heights (trên) sở hữu tầm nhìn toàn cảnh đẹp nhất khu đô thị Smart City và Masteri Centre Point (dưới) được xem là khu căn hộ compound cao cấp chuẩn quốc tế phía đông TP.HCM

Bên cạnh đó, nâng tầm cuộc sống cũng chính là nâng tầm địa vị, sự tự hào về thành quả bản thân. Rút ngắn thời gian và gánh nặng tài chính, Home for Home sẽ giúp thêm nhiều gia đình Việt tiếp cận cộng đồng tinh hoa và môi trường sống văn minh, năng động chuẩn quốc tế của Masterise Homes.