Hơn 90% sản phẩm The Standard được quan tâm ngay trong lễ công bố dự án

Tọa lạc tại Tân Phước Khánh 10, khu biệt lập The Standard có quy mô 6,9ha, cung cấp cho thị trường 374 căn nhà liền kề và shophouse. Dự án sở hữu lợi thế lớn về vị trí khi tọa lạc tại Tân Phước Khánh 10 - tâm điểm các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên.

Sự kiện công bố khu biệt lập The Standard thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng

Tại sự kiện, tập đoàn An Gia cho biết: “Định vị là khu biệt lập phong cách resort hàng đầu Bình Dương, The Standard mang đến chuẩn mực sống mới dựa trên triết lý 3W của riêng An Gia gồm Wealthy: kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, khẳng định - nâng tầm đẳng cấp trong phong cách sống của các chủ nhân; Wellbeing: chốn đi về ngập tràn thiên nhiên đánh thức các giác quan, nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn con người và Wisdom: không gian sống lý tưởng ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo và là lựa chọn đầu tư thông minh”.

Dự án được trang bị chuỗi tiện ích, dịch vụ đẳng cấp thiết kế theo phong cách resort như clubhouse triệu đô, công viên trung tâm nội khu rộng 4.000m², khu cà phê, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge sang trọng,… mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày dành cho cư dân.

The Standard mang đến giải pháp thanh toán linh hoạt cho người mua

Để sở hữu, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% từ ngân hàng, ân hạn nợ gốc trong 12 tháng.

Có mặt tại lễ công bố, anh T. Sang cho biết, The Standard không chỉ thu hút vợ chồng anh nhờ ưu thế vị trí, tiện ích, không gian sống mà còn là lựa chọn phù hợp với bài toán tài chính của gia đình. “Với mức giá khoảng 4 tỉ đồng cho căn nhà phố 1 trệt 2 lầu có diện tích sử dụng hơn 230m² , tôi chỉ cần trả trước 600 triệu đồng là đã có nhà ở, thực hiện sang nhượng hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh tạo dòng tiền. Chưa kể, sau 2 - 3 năm, với sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, giá trị căn nhà sẽ tiếp tục tăng cao, dự kiến ít nhất từ 25 - 30%. Nếu chờ thêm vài năm, tôi nghĩ không thể mua nhà với giá này, nhất là trong thời điểm giá bất động sản liên tục tăng trưởng như hiện nay”, anh Sang chia sẻ thêm.

Các căn nhà phố The Standard có tổng diện tích sử dụng từ 230 - 320m²

Ngoài ra, khách mua nhà phố biệt lập The Standard còn được hưởng chính sách thanh toán nhanh, cùng chương trình chiết khấu hấp dẫn lên đến 8% tương đương 320 triệu đồng. Theo đó, người mua nhà có thể thu lợi khoảng 100 - 168 triệu đồng so với mức lãi suất tiền gửi khoảng 3,8 - 5,5%.

Được biết, chỉ sau vài giờ công bố, The Standard đã thu hút hơn 90% lượt khách hàng quan tâm. Điều này cho thấy “sức hút” của mô hình khu biệt lập trong bối cảnh thị trường Bình Dương khan hiếm dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực của giới doanh nhân, các chuyên gia và tầng lớp thu nhập cao tại địa phương.

Đáng chú ý, The Standard được An Gia ứng dụng lối thiết kế lệch tầng thông minh, khác biệt hoàn toàn so với các dự án nhà phố hiện nay. Theo đó, mỗi căn nhà đều sở hữu 2 mặt tiền trước và sau thông thoáng với khoảng cách mỗi căn từ 4,8 - 5m. Không chỉ tối ưu diện tích, thiết kế thông minh này còn giúp nâng tổng chiều cao phòng khách lên hơn 5m, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và khí trời, mang lại không gian sống thoáng đãng.

Mọi khu vực trong căn nhà, tuy có độ cao khác nhau nhưng vẫn đáp ứng tính đăng đối, thoáng đãng và thẩm mỹ ở mọi góc nhìn.

Cư dân The Standard trải nghiệm rạp chiếu phim ngoài trời độc đáo

Không chia sẻ tiện ích với cư dân bên ngoài, cuộc sống an toàn, tiện nghi của cư dân The Standard sẽ được phục vụ trọn vẹn nhờ dịch vụ quản gia “All in One”.

Đội ngũ quản gia ở đây được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, phục vụ 24/7, có thể đảm nhiệm từ A-Z như: việc chăm sóc em bé, người già, tưới cây, dọn nhà, nấu ăn, sửa chữa điện nước, chăm sóc thú cưng, sân vườn, giặt ủi, quản lý tài sản và cho thuê hay tổ chức tiệc khi gia chủ có nhu cầu…

The Standard cũng là dự án hiếm hoi có rạp chiếu phim ngoài trời và phòng đọc sách. Màn hình chiếu phim ngoài trời nằm ngay công viên trung tâm 4.000m² - nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá, giải trí độc đáo. Khu vực kết nối cộng đồng được thiết kế với nhiều không gian mở và hướng tầm mắt ra không gian thư giãn với nhiều mảng xanh, tạo cơ hội cho các doanh nhân chuyện trò, trao đổi, gia tăng kết nối từ sở thích tới công việc.