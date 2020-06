Huy động ngoại tệ tăng nhanh

Vốn huy động bằng ngoại tệ của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 346.000 tỉ đồng, chiếm 13,3% trong nguồn vốn huy động và tăng 4,25% so với cuối năm 2019; còn lại hơn 2,255 triệu tỉ đồng huy động bằng tiền đồng, tăng 1,8%. Vốn huy động bằng ngoại tệ có nhiều biến động, điều chỉnh tăng, giảm mạnh qua các tháng đầu năm, cụ thể ngân hàng huy động ngoại tệ liên tục giảm trong 2 tháng đầu năm, riêng tháng 2 giảm 5,7% so với tháng 1; qua tháng 3 và tháng 5 lại tăng, đến cuối tháng 5, vốn huy động bằng ngoại tệ tăng 2,54%.

Nguồn vốn huy động của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng chậm, huy động đạt hơn 2,6 triệu tỉ đồng, tăng 2,12% so với cuối năm 2019, chỉ bằng 1/3 so với tốc độ tăng của năm ngoái và tăng 9,81% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 4, vốn huy động trên địa bàn vẫn giảm 0,13% so với cuối năm 2019, riêng tháng 5 vốn huy động chuyển biến tăng, cao hơn 1,7% so với tháng trước.

Nguồn tiền gửi thanh toán của tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 2,85% so với cuối năm 2019, đạt 1,32 triệu tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 50,9% trong tổng nguồn vốn huy động; tốc độ tăng tiền gửi tiết kiệm cá nhân chậm hơn, chỉ 0,25% so với cuối năm 2019, ước tính 1,1 triệu tỉ đồng, chiếm 43,3% tổng vốn huy động. Ngoài ra, các tổ chức phát hành giấy tờ có giá chiếm 6,8% tổng vốn huy động, tăng 8,97% so với cuối năm 2019.